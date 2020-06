Discrepan sobre los recursos del Fondo para el Fomento Agropecuario

Sinaloa.- La legisladora local de Morena, María Victoria Sánchez, hizo severos señalamientos al ejercicio de los recursos desplegados del Fondo para el Fomento Agropecuario en el 2020 y exigió la apertura del secretario de Agricultura, Manuel Tarriba; y del secretario de Pesca, Sergio Torres, para aclarar y transparentar sobre el gasto de tales recursos.

Sin embargo, el secretario Sergio Torres afirmó que los recursos correspondientes al Fofae nunca fueron entregados por la Federación y, por tanto, su dependencia no ha ejercido algún gasto proveniente de tal fideicomiso.

Mientras que la legisladora argumentó que la ASE ha hecho algunas observaciones en tanto al gasto del Fofae por realización de obras que nunca fueron ejecutadas en años anteriores, Sergio Torres aseguró que la ASF sostiene una situación contraria, pues del gasto del 2018 y 2019 no observó ningún rubro y colocó a Sinaloa en una entidad transparente.

Aun así, la legisladora responsabilizó a los funcionarios de la escasez de apoyo y difícil situación que perdura en los sectores productivos.

¿Qué es el Fofae?

El Fondo de Fomento Agropecuario para el Estado de Sinaloa es un fideicomiso entre el Estado y la Federación, destinado para la ejecución de programas que ayuden a mejorar el estado productivo de la pesca, agricultura y ganadería.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estableció el pasado 2 de abril un decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos, con lo que se pretende recuperar más de 250 mil millones de pesos para ser destinados a otras áreas.

Sin embargo, otra voces afirman que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2020 se eliminaron los recursos destinados a ciertos programas, entre ellos el del Fofae, y por tanto, en este año esos recursos no fueron usados.

¿Se ha hecho mal uso de los recursos de Fofae?

Sí, no hay transparencia de los gastos de Fofae: María Victoria Sánchez Peña, diputada local de Morena

“Es sumamente importante señalar que para este año 2020 se han asignado 229 millones de pesos, de los cuales 219 millones provienen de asignaciones federales. En el caso del estado de Sinaloa, los fideicomisos públicos se han distinguido por su poca transparencia y, en algunos casos, malos manejos, ya que solo un porcentaje mínimo de ellos son auditados por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, y en esos pocos que son auditados aparecen múltiples observaciones. Ejemplo de lo anterior, es la revisión publicada este año, en donde se observan presupuestos entregados para financiar obras que no se realizaron ni se comprobaron y que generaron un impacto presupuestal por más de 3 millones de pesos”.

No, esos recursos ya no existen, no llegaron: Sergio Torres Félix, secretario de Pesca

“En este 2020, no se etiquetó ni un solo peso para el Programa de Concurrencia derivado de Fofae; están dejando a la deriva al sector pesquero. Yo la invito a que cheque el presupuesto de la Federación y ahí se dará cuenta que este Gobierno insensible de la Cuarta Transformación no etiquetó un solo centavo para el tema pesquero en el 2020 en lo que se refiere al Fofae. En el 2018 sí hubo recursos y se hizo una auditoría por la ASF; salimos sin ninguna observación, lo que quiere decir que el programa se aplicó de manera correcta. Pero en este 2020 no hay ningún solo peso para esos programas porque los desaparecieron. Le falta información a la diputada, que ella se acerque a la ASF, ahí está toda la información”.

