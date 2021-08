Discriminación y pobreza en los pueblos tarámaris en Sinaloa

Sinaloa.- Entre 2 mil 500 a 5 mil personas de la etnia tarámaris habitan en grupos dentro de cuevas y otros en chozas de adobe en los municipios de Sinaloa y Choix, mismos que están desnutridos, sufren de discriminación, no están en el padrón electoral y ni siquiera los programas de asistencia del DIF llegan con sus despensas, que contrasta con los gastos millonarios inútiles, caprichosos y frívolos realizados de principio a fin por el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel, denunció la diputada Graciela Domínguez Nava.

En la sesión de la Diputación Permanente, se quejó ayer que los recursos públicos etiquetados por vía de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos a ejercerse en este año, hasta ahora, la Administración estatal no ha informado si se entregaron estos apoyos, por lo que hizo un llamado al Poder Ejecutivo para que cumpla con la obligación legal de aplicar y transparentar los 6 millones 243 mil pesos etiquetados a esta población para este año.

Precisó que, en total, la 63 Legislatura destinó a los tarámaris 11 millones de pesos etiquetados en 2019 y la misma cantidad para 2020, así como los casi 7 millones de pesos destinados para paliar el hambre de esta población, al menos con maíz y frijol, que siguen sin aplicarse de acuerdo a lo acordado.

Desnutrición

La morenista lamentó las condiciones de salud de este grupo étnico, que no solamente padece hambre, a lo que se suman padecimientos relacionados con la desnutrición, anemia, leucemia y problemas gástricos, que muestra que los tarámaris permanecen olvidados.

Manifestó que el colectivo Tarahumara-Sinaloense, que encabezó Román Rubio López, activista y excandidato a la diputación local del Distrito 06 asesinado el pasado 21 de julio, y Hortensia López Gaxiola, fueron testigos de que este grupo étnico se encuentra aislado, en condiciones difíciles, en extrema pobreza, que viven en lugares con caminos muy accidentados, de los que, por cierto, ninguna atención se dio durante toda la Administración de Quirino Ordaz Coppel.

En tanto, dijo que el colectivo Tarahumara-Sinalo-ense ha hecho el señalamiento de que “no son atendidos por ningún nivel de Gobierno, no tienen abasto de despensa, nomás las que nosotros les llevamos; no llegan programas de DIF, ni de otra dependencia, no es-tán en ningún padrón de despensas, siendo los más pobres de los pobres”.

El Dato

Abandono

Los tarámaris se localizan en Sinaloa y Choix, algunos en Cuitaboca, otros más en Cañada Verde, Jakapori y El Cochi, quienes carecen de credencial de elector y, por lo tanto, no aparecen siquiera en el padrón electoral.