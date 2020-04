Doctor de Sinaloa narra como fue sufrir coronavirus

Sinaloa.- Días muy difíciles pasó el doctor Humberto Noel Guzmán Ochoa tras ser diagnosticado con coronavirus, toda su cuarentena se la pasó acostado, en los pocos momentos que la temperatura lo dejaba comía, lo hacía rápido porque sentía un nudo en el estómago y sentía náuseas.

Al caer en cama se hizo una promesa no dejar de tomar agua ni de comer. No respiraba hondo y los pocos momentos en los que se levantaba lo hacía muy lento para que no le diera esa tos seca que lo dejaba sin respiración.

Por fortuna logró pasar los días difíciles y no necesitó oxígeno y se recuperó en su casa.

Cuando estaba muy enfermo sintió depresión y cuadros de ansiedad.

Ahora el médico quién es muy querido por mucha población de Navolato está preocupado.

La incapacidad ya se le terminó y le pidieron regresar, no se siente del todo bien por lo que está pidiendo a la Secretaría de Salud que le dé unos días más para recuperarse del todo, en su caso, dijo es de la población de mayor riesgo porque sufre de obesidad.

No sabe en donde contrajo el virus porque todos los días se traslada de Culiacán a Navolato.

Desde que se presentó lo de la pandemia atendía a sus pacientes usando cubrebocas y la sana distancia pero al ser médico general si necesitaba acercarse a sus pacientes.

El es médico del Centro de Salud de Navolato, le encanta su profesión solo que en este momento pide unos días más para recuperarse de algunos síntomas que le quedaron.

El doctor pide a la población que se cuide, que no salga de sus casas y que guarden la sana distancia comentó que el coronavirus es una terrible enfermedad.

Da gracias a Dios haber salido bien y es la razón por la que quiere que se le quiten todas las secuelas para volver. Esta consciente de que si le dan más días ahorita tendrá que regresar cuando la pandemia este más dura.