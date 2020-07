Doctora de Culiacán defiende su nombre ante acusaciones de diagnostico erróneo de Covid-19

Culiacán, Sinaloa.- Después de que una paciente acusara a la doctora María de los Ángeles Fajardo Rentería de haberle dado un mal diagnóstico de COVID-19 y haberla hecho gastar una fuerte cantidad en medicamentos, esto fue negado por la médica.

La joven que hizo la denuncia recordó que acompañó a su madre y abuelo a una de sus consultas, donde le dijo que había estado presentando síntomas característicos del coronavirus, como lo son ausencia de olfato, gusto, pecho apretado y dolor de cabeza.

Detalló que la madre de la joven se presentó en la farmacia con la exigencia de que se les devolviera el dinero, ya que, a decir de otro profesional de la salud, no tenía COVID-19, y los medicamentos prescritos podrían causarle daños en hígado y riñones.

Como requisito, ella exigió la receta para cancelar los folios y proceder con la devolución de su dinero, sin embargo, la señora no la llevaba consigo y ahí fue donde empezaron las amenazas por parte de la madre de la joven, quien le advirtió que haría que le cerraran la farmacia.

Fajardo Rentería aseguró haber atendido a más de 500 pacientes COVID-19, de los cuales una inmensa mayoría se han recuperado satisfactoriamente.

Un grupo de pacientes de la doctora se reunió afuera de su clínica y aseguró que ellos fueron en busca de atención médica en varios consultorios antes de ir con María de los Ángeles Fajardo, y que les decían que no tenían nada o que tenían una simple fiebre, pero después empeoraba su salud.

Juan Lorenzo Aguilar Álvarez, uno de los testimonios, aseguró que la doctora ayudó en su total recuperación y mencionó que se encontraba en muy mal estado, hasta le habían asegurado en el hospital que tenía que ser internado.

“En cuanto llegué al hospital, lo primero que me dijeron es que me tenían que entubar y, entonces, qué hice yo, pues ponerme a llorar y a pensar en la familia”.

Juan manifestó que gracias al tratamiento que le recetó la doctora Fajardo se recuperó; y si se hubiera quedado en el hospital, le habría pasado lo mismo que a la mayoría de los entubados, habría muerto.

La doctora mencionó que cuenta con todos los permisos en regla, y que no le parece justa la forma en la que llegaron para clausurarle la farmacia, pues no se le dio ningún aviso de la clausura, además que no le pertenece a ella, sino a su esposo; y que su consultorio también está en regla y forma.