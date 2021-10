Doctora de la clínica Médica Familiar del ISSSTE Culiacán, denuncia acoso laboral

Sinaloa.- La doctora Ivett Meléndez, de la clínica Médica Familiar del ISSSTE Culiacán, denuncia estar desesperada por el acoso laboral que ha venido sufriendo y el cual se agudizó debido a que el jefe de sección médica, manda a pacientes para que pongan quejas en su contra.

La profesional de la salud calificó como muy preocupante que este viernes ella no pudo dar incapacidades a sus pacientes porque le retiraron el block de notas pese a ser un documento de carácter legal, esta situación aseguró nunca había pasado en esta clínica.

Detalló no ser la única mujer de esta clínica a la que el jefe de la sección médica acosa laboralmente pero pese a que los mandos del hospital ya están enterados no han hecho nada por solucionar la problemática. Indicó que a ella se le hizo muy injusto no poder darle la incapacidad a una paciente.

De acuerdo a la doctora ella tiene 22 años laborando en este hospital, pone mucho empeño y se le hace injusto estar recibiendo malos tratos por parte de alguien que desde hace muchos años la quiere fuera del hospital. Indicó que contra esta persona ya se pusieron quejas por lo que no saben porqué por parte del ISSSTE no se le ha dado solución.

Detalló que el problema que su superior tiene en contra de ella es porque no firmó un documento del año pasado como si lo hubiera recibido en ese entonces y ella le puso la fecha y la hora de recibido.