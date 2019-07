Don José necesita de tu ayuda para aliviarse

Culiacán, Sinaloa.- Don José, como es conocido el hombre que pasó 17 años viviendo en el panteón San Juan, de Culiacán, pudo reencontrarse con su familia hace unos días, pero ahora necesita ayuda para ser atendido de las convulsiones y la diabetes que sufre.

José Valdez Ochoa padece diabetes y fiebres provocadas por vivir en condiciones no apropiadas entre las tumbas.

Sus familiares supieron de su paradero gracias a una nota publicada hace unos días, y, después de casi dos décadas sin verse, acudieron al panteón para trasladarlo al poblado San José Conitaca.

Le urgen donaciones

Socorro Valdez Ochoa, hermana de don José, ahora se encuentra a cargo de su cuidado, pero solicita apoyo económico para que su hermano sea atendido por un especialista: “A mí no me da vergüenza decir que soy pobre. Tengo poco, y no pido nada más que ayuda para mi hermano para que se pueda aliviar”, relató Socorro.

Ahora, don José se encuentra en La Cruz de Elota, a donde fue trasladado por cuenta de su hermana, luego de que su salud empeorara y los dolores corporales lo aquejaran día y noche a sus 80 años de edad.

Por ahora, el abuelito está internado en un hospital para personas de bajos recursos en La Cruz, en donde ya casi no puede levantarse. Sufre de convulsiones y fuertes fiebres, relató su hermana.

“Mi hermano necesita ser atendido por un médico especialista. Las medicinas son caras, y yo no tengo la manera de solventar tanto gasto

Después de la publicación en la que los sinaloenses se unieron para ayudar de todo corazón a don José, de nuevo su familia solicita ayuda.

Si está interesado en colaborar, puede depositar al número de cuenta 4766841212185295, en Oxxo.

En caso de donaciones en especie, como pañales para adulto, medicamentos, sueros y artículos de higiene personal, puede comunicarse con Socorro Valdez Ochoa al teléfono 6691241592.

La familia agradecerá toda la ayuda que le sea brindada.