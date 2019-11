Don José, un ícono del panteón San Juan en Culiacán

Sinaloa.- José Valdés Ochoa llegó a Sinaloa a los 6 años de edad al salir huyendo de Durango, pues sus padres trabajaban para personas del narcotráfico, y un día, por diferencias, los quemaron vivos, quedando solo y sin nada. Él se salvó porque estaba fuera de su casa, y fue cuando su tía lo subió a un camión y le dijo que llegara hasta donde lo bajara, pues no quería verlo muerto.

Horas por carretera solo y sin nadie que le dijera qué hacer o a dónde ir, llegó a Cosalá y se dedicó a vender dulces ahí y en Mazatlán, durmiendo en las centrales camioneras, y así anduvo de municipio en municipio, hasta que llegó a Culiacán, desde hace casi ya veinte años.

Expresó que en sus inicios lavaba carros, y después llegó al panteón San Juan, donde ha vivido desde entonces, y tiene muchas historias por contar, pues cada noche vive algo diferente, ya que siempre escucha voces o pasos por el camposanto, lo que ahora ya le parece normal, pues tantos años le han bastado para creer en lo sobrenatural: “Una noche estaba tendiendo las cobijas para dormir, y de repente escuché que me dijeron ‘quiubo, viejón’. Me asusté tanto, que me estrellé con la lápida en la frente. Me cambié de lugar, y de repente sentí algo, y era el señor otra vez. Intenté atraparlo, pero no pude, porque pues no había nadie. Entonces, un día le dije: ‘¿Quién eres? Manifiéstate. Ya me metiste mucho miedo’, y me dijo que le dijera a su familia que le trajeran veladoras y flores, si no, que no entraran al panteón”.

El Día de Muertos, al ver que los familiares no llevaban ninguna ofrenda, José les comentó lo que había pasado, y las personas le dijeron que, definitivamente, era su papá, que hasta ellos habían tenido episodios donde se manifestaba, y que sí era un señor muy malhumorado, entonces las personas se regresaron a comprar flores para que el señor Carvajal dejara de molestar a José en el panteón.

Realizan limpieza de las tumbas. Foto: El Debate

Así como esa historia, don José tiene muchas por contar, pues con tantos años viviendo en el lugar, ha conocido y visto de todo.

Tradición

Como cada año, floristas se instalan afuera de panteones o las personas van a los mercados conocidos para comprar sus flores, donde hay buenas expectativas para este día, ya que esperan que se venda toda la mercancía, pues al ser fin de semana, la mayoría visita los locales para llevar flores a los familiares que se adelantaron en el camino.

“Los deseos que tenemos es poder vender todo y que las personas se acerquen a comprar los arreglos aquí con nosotros o cualquier otro florista local, y no con personas que no son de aquí”, comentó Delia Astorga, encargada de una florería en el Mercado de Abastos.

Mónica Carrillo, de la florería La Anona, dijo que la venta empezó desde ayer, pues hay quienes van a panteones afuera de la ciudad y deciden llevar las flores desde ahí: “Creo que todo pinta a ser un buen año, porque cae en fin de semana y habrá ventas desde hoy (ayer), esperando más gente también el día 3, pues hay quienes trabajan el día 2, que cae sábado, y se esperan hasta el domingo”.

Algo que les molesta y en lo que no están de acuerdo es que lleguen vendedores en los cruceros y les quiten clientes que solo pagan un día, algunos ni pagan, cuando ellos pagan impuestos, permisos y servicios durante todo el año.

Profeco, atenta a lista de precios de flores por esta festividad

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Miguel Ángel Murillo Sánchez, comentó que desde ayer iniciaron el operativo de Día de Muertos, en donde se inspeccionará que los comerciantes respeten los mismos precios del año pasado, ya que fue un acuerdo entre el Ayuntamiento y los comerciantes.

Dijo que se darán recorridos por los distintos panteones de la ciudad y los mercados, que son tradicionalmente los que venden en estas fechas y todo el año.

Una de las razones que se presentan es que los comerciantes piden permiso para vender veladoras, y al final terminan vendiendo también flores, situación que representa una sanción económica.