Don Teófilo vive debajo de un árbol en Culiacán, vecinos piden que DIF intervega

Sinaloa.- Bajo la sombra de un árbol que está a la orilla del arroyo El Piojo en la colonia Arboledas, Culiacán, y en condiciones inhumanas vive don “Teófilo”. Este adulto mayor de quien se cree tiene 90 años, ya tiene la piel pegada al hueso, esto es por la falta de alimentación.

El depende de lo que le dan las personas de buen corazón. Quiere platicar pero no se le escucha nada, se toca un ojo el cual tiene una “nube”, blanca es como si quisiera decir que está quedando ciego. Apunta a sus casi esqueléticos pies, al parecer le duelen.

Con dificultad agarra unas cuantas monedas que tiene sobre el colchón y piden que le compren una coca, a un lado tiene un paquete de galletas, comida no hay.

Hay quienes dicen que Teófilo está aquí desde el mes de noviembre, otros que tiene dos meses. Trabajadores de negocios cercanos piden al DIF Sinaloa y a las autoridades que lo apoyen, ningún ser humano merece vivir su vejez en estas condiciones señalan.

Si no le dan la mano Teófilo no aguantará mucho tiempo porque no se hidrata bien y las temperaturas son muy altas. Además está cerca del arroyo y corre el riesgo de que si crece se lo lleve.

Al preguntarle a don Teófilo si quisiera que se lo llevaran de allí, con la cabeza dice que si, en su cara se dibuja una expresión de dolor.

