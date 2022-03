Doña Choko deleita a culiacanenses con sus raspados desde hace 20 años

Sinaloa.- Con solo una mesa, un refrigerador, una máquina y cinco sabores de mieles, inició María del Socorro Díaz González la venta de raspados hace 20 años. Doña Choko, como le dicen sus amigos y clientes, ahora es muy conocida no solo por los habitantes de Culiacán, sino por turistas que vienen especialmente a probar el famoso diablito raspado que la hizo crecer y posicionarla dentro de los mejores en este ramo.

¿Cómo inició con la venta de raspados?

“Quien me dio la idea fue una muchacha porque yo le rentaba este espacio y ella me lo traspasó, porque ya no podía con los gastos, ya que tenía ventas muy pequeñas. Me dejó las recetas, pero yo le puse mi toque, mi sabor. Primero empecé con cinco sabores tradicionales (ciruela, vainilla, leche quemada, tamarindo y rosa) y al paso del año la misma gente me decía que creciera más en cuestión de sabores, y empecé a crear los sabores de coco, durazno, manzana, café, mango, piña, guayaba, cajeta y el diablito. Eché a perder para poder dar con el punto de cada miel”.

¿Cuál es el que más se vende?

“Es el diablo. Fue una miel que me costó mucho trabajo dar con el punto. La gente viene exclusivamente a comprarlo. Yo me voy a morir con la receta debajo de mi almohada, es una receta secreta que no la voy a compartir”.

¿Tuvo dificultades durante la pandemia?

“Sufrí mucho. Una de las ventajas es que no pago renta, pero ahora que hemos regresado a vender, las ventas ya no son como antes, y me doy cuenta de que mi negocio es de los pocos que vende y que resistió a no cerrar las puertas”.

¿Pensó en cerrar el negocio de raspados?

“Hace ocho meses quedé viuda a causa del covid-19 y creí que ya no iba a poder seguir. Mi esposo era mi compañero, me hacía todas las compras, él iba al empaque a traer el mango porque cada julio proceso el mango, se licúa de un año a otro para tener reserva, porque hay temporadas que no hay y les tengo que dar el servicio completo de raspados a mis clientes”.

Además de lo delicioso que son sus raspados, otra cosa que distingue a doña Choko es la gran amabilidad con la que atiende a sus clientes, lo que los hace querer volver a este tradicional lugar que se ha convertido en un ícono de la ciudad.