Doña María vio de un momento a otro convertir sus esfuerzos en cenizas en Culiacán

Culiacán.- Con la mirada invadida por la tristeza María de los Ángeles Molineros Pérez, mira las paredes llenas de hollín de los cuartos que ahora están vacios porque las llamas acabaron con todo lo que encontraron a su paso en un incendio ocurrido en la colonia Los Mezcales en Culiacán, Sinaloa.

De un momento a otro todo el esfuerzo de ella y sus hijos quedaron reducidos a cenizas, ella y un hijo se quedaron solo con la ropa que llevaba puesta.

“Desde el 24 no me he cambiado porque no me quedó nada de ropa”, contó mientras se miraba en pants rosa manchado de hollín.

Mientras miles de familias culiacanenses se preparaban para la cena de Navidad el 24 de diciembre María de Los Ángeles y otros vecinos lanzaban gritos desesperados al ver que sus casas y todas sus pertenencias ardían.

Un cohete que cayó a las 8:45 en el tejaban en donde lavaba la ropa de la casa de doña María fue el que tanto dolor y desesperación les ha causado, no saben quien lo aventó porque es común que en esta colonia de Los Mezcales niños y jovenes acostumbren a jugar con pirotecnia. Un cohete los dejó sin nada, nunca se imaginaron que iban a vivir una situación de esta naturaleza.

Doña María requiere de todo tipo de artículos, comida, ropa, colchones y sabanas, ella sufre de diabetes y no puede trabajar también una de sus hijas esta enferma.

Ella pide a los cualiacanenses que no compren cohetes que a nadie le suceda la desgracia que ella vivió.

Guadalupe Gastelum, hija de doña María relató que estaba en su cuarto cuando escuchó el fuerte tronido del cohete y la casa tembló pero nunca se imaginó que había caído en el tejaba que estaba a unos pocos metros de ella. De pronto miró todo arder y comenzó la desesperación.

En esta casa viven 10 gatos y cuatro perros y piden si les pueden donar alimento para ellos.

Quien desee apoyar a esta familia puede marcar al teléfono 6674760600 o acudir a la Calle Miguel de la Madrid, entre Reynaldo Pérez Ortega y Bejamin J en la colonia de Los Mezcales.