¿Dónde están? Más de 4 mil personas en Sinaloa están desaparecidas

Sinaloa.- En la actualidad, en Sinaloa hay un total de 4 mil 876 registros de personas de un rango de edad de 0 a 99 años cuyo paradero se desconoce; de estas cifras, 4 mil 245 se trata de personas en calidad de desaparecidas y 631 no localizadas.

De acuerdo al registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), desde 1964 hasta ayer se había denunciado la desaparición y no localización de 10 mil 736 personas, de las cuales fueron localizadas 5 mil 858, de ellas 4 mil 702 fueron encontradas con vida; y mil 156, sin vida. Es importante señalar que la mayor cantidad de las desapariciones han ocurrido en los últimos 11 años, ya que la cifra registrada es de 3 mil 817 personas desaparecidas y 625 no localizadas.

Incidencia

El municipio de Culiacán lidera el número de personas desaparecidas y no localizadas, ya que, de los 10 mil 736 casos denunciados de forma oficial ante las autoridades, se registraron 4 mil 628 casos; 3 mil 347 de los desaparecidos fueron hombres y mil 281 se trató de mujeres. Le siguió el municipio de Mazatlán, con mil 801 denuncias, en tercer lugar quedó Ahome con mil 448 hechos.

El municipio con menor incidencia de casos fue Cosalá, en donde, de acuerdo con las estadísticas, en los últimos 57 años solo se han denunciado 23 desapariciones.

Aunque en Sinaloa, de acuerdo con familiares de varios desaparecidos, fueron víctimas de desaparición forzada en el registro del RNPDNO, solo se reportan 147 casos de este delito, de los cuales, 15 fueron localizados con vida; y 9, sin vida. 123 víctimas siguen sin aparecer.

Irreales

Las cifras de desaparición forzada que se manejan en las estadísticas federales no son reales porque es conocido que muchas de las personas que se encuentran desaparecidas fueron víctimas de desaparición forzada, pero todo indica que de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa no pasan las cifras a la federación, explicó la activista social Yesenia Rojo Carrizoza.

Durante una consulta realizada a las fichas de la Comisión Estatal de Búsqueda se puede constatar que en la breve relatoría de los hechos se denuncia que algunas de las víctimas fueron privadas de forma ilegal de la libertad cuando se encontraban en algunas calles de su colonia o cuando se encontraban muy cerca de la casa; por esta razón, Rojo Carrizoza asegura que la Fiscalía General del Estado no pasa la información correcta. Entre los desaparecidos hay muchos menores de edad y jóvenes menores de 30 años.

El Dato

Temor

Pese a que en Sinaloa se da una gran cantidad de “levantones”, los familiares de muchas víctimas prefieren no denunciarlas porque temen que les hagan daño a sus familiares o que los delincuentes dañen a otro familiar.