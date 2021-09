Dos Secretarías del Gobierno de Sinaloa serán para el PAS, revela Rubén Rocha Moya

Sinaloa.- Dos Secretarías del Gobierno de Sinaloa serán para el Partido Sinaloense (PAS) y a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, únicamente se perfila para repetir en su cargo el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Camarillo reveló el gobernador electo Rubén Rocha Moya, entrevistado en un desayuno privado con el líder del PAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda.

En cuanto a la Secretaría de Educación se va a designar a una mujer, así como en la Secretaría de Desarrollo Social (Bienestar), así como descartó a la actual alcaldesa de Guasave para la Secretaría de Pesca.

En cuanto a la salida del titular de la Fiscalía General del Estado, Juan José Ríos Estavillo, indicó que espera una resolución tersa, y corresponde a mismo fiscal resolverlo ahora, debido a que esta nombrado para más años y la propuesta de él es buscarle una salida amable.

Aseguró que todavía el nombramiento de sus funcionarios está en veremos, y dijo que “a nadie se le ha dado un certificado de naturalización de sus puestos”, y todos los que han sido propuestos para un cargo en la próxima administración estatal permanecen en espera de ser confirmados.

Ratificó que el magistrado en retiro Enrique Inzunza Cázarez si ha sido confirmado para ocupar la Secretaría General de Gobierno y descartó que Alejandro Higuera vaya a ocupar la Secretaría de Turismo, que será una mujer del sur del estado.

En cuanto al dirigente del PAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda, Rocha Moya ratificó que puede ser el titular de las secretarías de Salud, Economía o Educación, y la diputada Graciela Domínguez no está contemplada para ocupar la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.

La invitación para su gabinete sigue para la expriista Rosa Elena Millán Bueno, excandidata a la gubernatura por Fuerza por México.

“Para nombrarlos estoy pensando, desde el principio que hable, he movido, incluso voy a hacer estructura de las secretarías”, aclaró.

Mencionó que algunos alcaldes como Gerardo Vargas Landeros de Ahome y de Salvador Alvarado “amablemente” le pasaron la lista de los funcionarios que habían propuestos para los cargos municipales, y se lo comentaron, porque insistió que “él no da el visto bueno…ellos son presidentes municipales electos y son autónomos y tienen todo el derecho de nombrar a sus colaboradores y no me voy a meter”.

Aunque que el alcalde Jesús Estrada Ferreiro no lo ha consultado en este tema, insistió que su gobierno que va a encabezar será de coordinación y se requiere armonía con los equipos de los alcaldes, que no va a vetar a nadie y tampoco tiene derecho a hacer esta acción.