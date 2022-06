Dos casas dañadas por narcotúnel en Culiacán son reparadas por Gobierno del Estado

Culiacán, Sinaloa.- Tras 24 días de que la tierra se hundiera en el interior de un domicilio y dejara al descubierto un narcotúnel clausurado, el cual provocó daños en tres viviendas más, el Gobierno del Estado ya reparó el socavón en dos domicilios.

Este incidente ocurrió en la calle 18 de Febrero, entre las avenidas Cebolla y Lechuga, en la colonia Juntas de Humaya.

Compromiso cumplido

Adela Hernández, propietaria de la vivienda cuya sala se hundió mientras dormía su hijo, platicó que desde que ocurrió este problema fue visitada por personal de Gobierno del Estado y de Protección Civil para inspeccionar dicho socavón, y después de algunos días regresaron para arreglar los daños, rellenando el gran hoyo y colocando vitropiso nuevo.

“Las personas de gobierno sí me arreglaron el socavón, me pusieron el piso y trajeron todo el material. Yo no gasté nada. Esto lo terminaron hace 15 días, pero en la casa de enseguida, con mi hermana, ellos tumbaron el piso por su cuenta y lo único que le hicieron fue tapar el túnel, porque según era lo que abarcaba el presupuesto, pero les dejaron graba y cemento para que ellos pongan el piso”, manifestó Adela.

Aunque tienen el piso nuevo, existe el temor en la familia de que se vuelva a hundir y que en esta ocasión provoque un accidente más fuerte.

Los afectados están realizando trabajos por su cuenta, como resanar las paredes que quedaron cuarteadas.

“Tenemos miedo porque aquí en la sala fue el primero que salió (hoyo), pero mi esposo siguió excavando antes de que se rellenara el socavón y salió otro, y tenemos temor de que más atrás de la casa salgan más. Ahorita, la única parte segura es donde nos arreglaron que vimos que pusieron el cemento y el piso. Mi hijo está arreglando las paredes y queremos pintarlas para que se mire más bonita nuestra sala”, añadió Adela.