Dos choferes del transporte público de Culiacán fueron detenidos por no portar cubreboca

Culiacán, Sinaloa.- Con la finalidad de disminuir el índice de contagios por Covid-19, así como el cumplimiento a la Ley Administrativa, la mañana de hoy fueron detenidos dos choferes del transporte público y sus unidades en Culiacán, luego de que no portaran su cubreboca durante su jornada laboral.

Los detenidos fueron turnados a Barandilla para que el juez en turno procediera a imponer su sanción correspondiente, así lo dio a conocer el Director de la Unidad de Vialidad y Tránsito, el Suboficial, Pánfilo Antonio Díaz Juárez.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El funcionario reveló que ambos conductores de las rutas Vegas-Centro y Circuito Sur no traían su cubrebocas, motivo por el cual los orilló a interceptarlos para posteriormente detener tanto a ellos como a las unidades, para pasarlos a barandillas y tengan conocimiento de su respectiva sanción.

“Ya el Juez de Barandilla pondrá la multa o sanción con horas. Ahí determina el Juez de Barandilla, las unidades las tenemos en los patios de Tránsito, hasta que acrediten la propiedad los propietarios de los camiones, podrán liberar las unidades”, comunicó Díaz Juárez.

Esta medida es por los acuerdos a los que se llegó con el gremio del transporte público urbano en donde los conductores deben de portar su cubreboca de forma reglamentaria, ya que, al no traerlo, serán acreedores a una sanción de acuerdo al Artículo 59, fracción VII del Bando, esto con el objetivo de bajar los contagios por Covid-19.

Si bien, Díaz Juárez dio a conocer que la idea no es detener a las personas por no portar su cubrebocas, agregó que se debe de trabajar en bajar los índices de contagios y redoblar los esfuerzos. “Quisiéramos que no hubiera más detenciones, pero tenemos que redoblar esfuerzos tanto el gremio de choferes, los usuarios y la autoridad para bajar los índices, esto va hacia arriba, el Covid, lo que queremos es prevenirlo y es una forma de prevenir los contagios”.

Leer más: Sinaloa continúa en semáforo epidemiológico amarillo, en riesgo moderado

Ante el aumento de contagios en todo el municipio, Pánfilo Antonio Díaz Juárez, expresó que esta medida se ha puesto en todos los lugares públicos, como es el caso de los supermercados en donde es obligatorio el uso del cubreboca, por lo que seguirán desarrollando estrategias para salvaguardar a la ciudadanía.

Pasajero ebrio noquea a chofer de camión en Mazatlán, Sinaloa

Síguenos en