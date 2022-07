Dos meses de impunidad e ineficacia de la Fiscalía de Sinaloa en el caso Luis Enrique Ramírez

Sinaloa.- Entre la frustración de familiares, la propuesta de endurecer la exigencia de resultados y los señalamientos contra la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa de mentirosa e ineficiente, hoy se cumplen dos meses del asesinato de nuestro columnista de Debate, Luis Enrique Ramírez.

La frustración

Carmen Yolanda Ramírez, sobrina del periodista, se dijo frustrada por la confianza que depositaron en la Fiscalía y que ha ido desmoronándose ante el poco avance que se tiene del caso.

“Nos sentimos frustrados. Confiamos plenamente en la Fiscalía porque sí nos mostraron mucho avance, y sí creímos que hubiera una respuesta pronta. Pero ahora con lo que pasó en la audiencia nos desmoronamos”, expresó.

A dos meses del crimen cometido en contra del fundador de Fuentes Fidedignas, sostuvo, lo único que piden es que se resuelva el homicidio. La Fiscalía local no entregó a tiempo el expediente a la defensa de una imputada por el crimen, lo que retrasa el caso.

La exigencia

Ramiro Cázares, presidente de la Organización de Comunicadores Unidos de Sinaloa, se pronunció por el endurecimiento en la exigencia de justicia por este asesinato, del cual se debe conocer la verdad cualquiera que sea esta.

“Nosotros los periodistas queremos conocer la verdad, sea cual sea, en el caso de Luis Enrique. Tenemos que endurecer nuestra postura, nuestros reclamos, para exigir justicia a la brevedad”, subrayó.

El dirigente dijo que aunque la Fiscalía General del Estado no puede dar información que comprometa el proceso, sí puede dar a conocer aquella que no viole el debido proceso y que dé certidumbre de que se está trabajando en la resolución del crimen.

“La Fiscalía, es cierto, no puede dar mucha información, pero sí nos puede dar alguna información que no interrumpa el proceso legal para nosotros saber que de perdida están trabajando y que no nos están jugando el dedo en la boca”, manifestó.

Los señalamientos

Juan Manuel Partida, presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, criticó la actuación de la Fiscalía General del Estado y las mentiras del Gobierno federal sobre el asesinato del periodista.

“Lamentamos tener una justicia desvergonzada, ineficaz, ineficiente, una fiscal mentirosa e incompetente... Hemos visto una y otra vez mentiras de la Fiscalía, mentiras del Gobierno federal, contradicciones brutales y desvergonzadas, y no pasa absolutamente nada”, dijo.

La Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio mediante un desplegado pide justicia para Luis Enrique Ramírez y todos los periodistas asesinados.

Los Datos

Afirmaciones y desmentidos

Tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como la secretaria de Seguridad han asegurado que hay detenciones, pero la FGE ha desmentido esas afirmaciones.

El 7 de junio, la fecha mágica

El gobernador Rubén Rocha Moya afirmó que ese día sería resuelto el asesinato de Luis Enrique Ramírez, impune a dos meses de cometido el homicidio.

Contexto

La audiencia aplazada por error de la FGE

El 1 de julio un juez de control difirió la audiencia por el homicidio de Luis Enrique porque la Fiscalía General del Estado no entregó a tiempo el expediente al abogado defensor de la imputada de encubrimiento por favorecimiento, delito que no amerita prisión preventiva.

El 12 de julio, la nueva fecha la audiencia inicial por el asesinato del periodista se realizará 12 días después a petición de la defensa, por no contar a tiempo con el expediente.