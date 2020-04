Dos parejas han acudido al Registro Civil a casarse en cuarentena en la USE

Culiacán.-Aunque el llamado a la ciudadanía es mantenerse en casa si una pareja acude al Registro Civil de la USE a casarse se les está prestando el servicio dijo Irma Tirado, al informar que dos parejas se han casado en esta semana, pese a la cuarentena.

La titular de esta dependencia estatal explicó que ayer fue una pareja a casarse y este día otra.

Detalló que se están tomando todas las medidas de prevención de la Secretaría de Salud, la pareja entra sola con el juez, los testigos se quedan fuera, cuando tienen que ingresar a firmar salen los novios y luego vuelven a ingresar para que se les haga la declaratoria pero están solos.

Personal del Registro Civil aplica las medidas de prevención con trajes especiales de protección al personal. | Facebook

Con respecto a los trajes de los trabajadores indicó que es para darles protección.

La funcionaria invitó a la población a no exponerse y quedarse en casa, los trámites que no son muy urgentes pueden esperar. Los padres que tengan un recién nacido si no requieren el registro para algo médico este trámite podrá esperar para que no expongan al bebé en el traslado.

Además hay otros trámites que se pueden realizar en línea.

