Dueño de terreno invadido acude a desalojar a familias en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Desde la tarde del miércoles, hasta el día de ayer, el supuesto dueño de los terrenos invadidos del sector Progreso apareció para ordenar que con maquinaria derribaran gran parte de las casas de madera que estaban construidas en los alrededores, mismas que eran habitadas por familias en Culiacán. Quienes se vieron afectados denunciaron malos tratos durante dichas acciones.

Se requirió de la presciencia de la Policía Estatal Preventiva para evitar una confrontación entre los civiles y la parte denunciante.

La situación

Disgusto, enojo y prepotencia sufrieron decenas de familias al ver que sus humildes viviendas eran destruidas por una máquina que paseaba por todo el terreno que está justo frente una plaza comercial. Otras personas más quitaban los cercos y sacaban de las casas sus pocas pertenencias.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

María y su hijo Alberto, de tan solo 15 años y con discapacidad, junto con su esposo, de oficio velador, eran una de las familias que se opusieron a ser despedidas al mencionar que no tenían adónde ir.

Trabajadores sacaron los bienes de las personas. Foto: El Debate

Los quejosos aceptaron estar en un espacio que no les pertenece, pero no era justo el trato que les dieron, acusando que se les dijo que, si no hacían caso, se los llevarían arrastrando, por lo que solicitaron al dueño que les vendiera un pedazo de tierra, de ser necesario.

Además, un taxista, quien dijo ser discapacitado, alegó que un grupo de policías lo quería bajar a la fuerza de su unidad de trabajo para que se fuera del lugar.

Por otra parte, los precaristas reportaron que desde la tarde del miércoles llegaron sujetos armados destruyendo lo que se les ponía en su camino, pero presuntamente eran parte de los escoltas del denunciante.

Los afectados estuvieron a la expectativa. Foto: El Debate

Comunicado

La Secretaría de Seguridad Pública informó mediante un comunicado de prensa que policías estatales acudieron a una supuesta riña entre el propietario de un predio y personas que habían invadido una zona en las cercanías de la colonia Progreso con el propósito de mediar la situación y asegurar la integridad física de todos, así lo dio a conocer Joel Ernesto Soto, director de la corporación estatal.

Por otra parte, una persona que se sustentó como representante legal argumentó que ya se tiene levantada una demanda por robo; sin embargo, no mostró un documento que avalara el desalojo como tal.

Solo en su momento se contó con una acta de denuncia a la espera de la orden de desalojo. Foto: El Debate

Cabe recordar que a inicios del 2018 se registró el mismo problema en dicha zona, donde decenas de familias fueron desalojadas, quedando unas cuantas, pero que presuntamente no afectaban.