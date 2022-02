Dueños de Mipymes, se muestran pesimistas y dudosos en Sinaloa

En Sinaloa, como en el resto del país, durante la pandemia se implementaron acciones para contener los contagios y no rebasar la capacidad del sistema de salud, lo cual produjo un freno en la actividad económica estatal (Codesin, 2020).

La pregunta número 5 indagó cómo les fue a los empresarios en diferentes áreas en el primer trimestre del año 2021, comparado con el mismo periodo de enero a marzo del 2020, año en que dio inicio la pandemia, teniendo como posibles respuestas a los factores: mayor, igual, menor o no aplica. Esta parte de la encuesta fue considerada con respuestas muy significativas por César Valenzuela, las cuales fueron las siguientes: en cuanto a producción, los empresarios de los tres municipios encuestados coincidieron que les fue peor en 2021, ya que en mayoría respondieron que tuvieron una producción menor, siendo Culiacán el más afectado, con un 50 por ciento de participantes de esta ciudad quienes dijeron que produjeron menos.

En cuanto a la percepción de su empresa en 2021 respecto al 2020 (pregunta 4), podemos observar respuestas divididas de parte de los empresarios, ya que en cifras redondas, 36 participantes de cada 100 dijeron que la situación está peor, y el mismo porcentaje consideró que la situación siguió igual. Desde la perspectiva de César Valenzuela, esto indica una visión muy pesimista de la situación económica que vivían los empresarios al momento de la encuesta. De hecho, con estas dos respuestas estatales se logra concretar un 72 por ciento de participantes que no ven una mejoría en su situación, solo cerca del 29 por ciento señaló que en 2021 le fue mejor respecto al 2020.

De hecho, respecto al 2020, el sector turístico tuvo una mejor recuperación en 2021, dijo, y esto se puede corroborar con datos de la Secretaría de Turismo (Sectur) que registró un aumento en la actividad turística nacional en 2021 respecto al 2020, y esto no fue la excepción en Sinaloa, ya que al menos hasta el tercer trimestre del 2021 la Sectur anotó la visita de un total de 3 millones 741 mil 787 turistas en el estado, esto representó un 58 por ciento más respecto al 2020. Además, cabe señalar que, del total de turistas que visitó Sinaloa en 2021, el 74.5 por ciento se concentró en Mazatlán.

Sinaloa.- El 46 por ciento de los empresarios encuestados por Debate en tres ciudades de Sinaloa espera que la situación de su negocio mejore este 2022 (pregunta 6), sin embargo, hay un considerable 31 por ciento que dijo no ver un momento de que eso ocurra, y otro 8 por ciento de empresarios que no tiene idea de cuándo su situación mejore.

María Sánchez Reportera de Investigación

