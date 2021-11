EL DEBATE es mi casa y su equipo mi familia: Rosario Oropeza

La carrera de Rosario Oropeza es un ejemplo de que la vida te recompensa cuando realizas las cosas de forma apasionada.

Inicia como reportero policiaco y agrícola y tras una oportunidad le otorgan la dirección y la responsabilidad de fundar EL DEBATE en Guamúchil; y pronto, al desempeñar una gran labor, le conceden la dirección en Culiacán durante 25 años hasta su jubilación en el 2010; en total, 35 años de una firme pasión por el periodismo.

Actualmente escribe una columna semanal llamaba ‘Historias y aventuras’, donde narra anécdotas de la vida política y social de manera chusca buscando una risa de los lectores.

El comienzo de una aventura:

El ex director Rosario Oropeza cuenta que en 1973, cuando el periódico se situaba por la calle Aguilar Barraza casi esquina con Obregón, iba a realizarse un curso sobre periodismo en sus oficinas donde fueron 20 jóvenes, entre ellos él. De los 20, 19 se enfadaron porque nunca se dio el curso mientras que Rosario, viviendo a dos cuadras del lugar, seguía yendo todos los días.

De repente, un día Fidel Borbón, director en ese entonces, le dice ‘Por terco, váyase a reportear la nota roja’ y sin saber nada sobre periodismo regresa al edificio con una libreta llena de garabatos, pero poco a poco fue aprendiendo con la guía de Borbón y sus compañeros.

“Después brinque de la nota policiaca a la nota agrícola, me hice reportero en esa escuela que se llama EL DEBATE”.

Invitación para la dirección:

Un día Javier Salido, presidente ejecutivo, le hace una invitación para ser director y fundador del periódico en Guamúchil, fundado un 12 de abril de 1980; 5 años más tarde, en 1985, el director de Culiacán José Ángel Sánchez renuncia y Javier Salido le propone tomar la dirección ahora en Culiacán.

Esta oportunidad se convertiría en el reto más grande de su vida, ejecutándola hasta el día de su jubilación en el 2010.

Experiencias que enriquecen:

El ex director recuerda haber vendido periódico en sus inicios de reportero ‘me levantaba a las 3 am porque quería superarme y conocer las entrañas de EL DEBATE, y después me venía a reportear la nota roja... En ese entonces me acababa de casar, vivía en una casita rentada de un cuarto, un abanico, una estufa y un radio, pero gracias a Dios y al DEBATE me ha ido bien en la vida”.

Su pasión lo llevó a hacer más de lo esperado, un día el director le dijo: ‘para que puedas reportear, metete en la cocina, ponte de novio con la secretaria de los jefes de las fuentes para que te den más información’, siguiendo el consejo, fue socorrista y ayudó a preparar muertos en una funeraria cosa que le permitió subirse a las ambulancias y entrar a las funerarias para cubrir sus notas.