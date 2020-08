EL DEBATE, finalista de los Premios Roche 2020 de periodismo en salud

Sinaloa.- EL DEBATE medio de comunicación originario del estado de Sinaloa y orgullosamente mexicano se encuentra entre los finalistas de los Premios Roche 2020, iniciativa que reconoce y estimula la excelencia de la copertura periodística sobre temas de salud en América Latina. EL DEBATE es finalista en la categoría Cobertura Diaria por la serie de reportajes que revela con informes, fotografías, testimonios y evidencias el mecanismo de corrupción alrededor del tema de la venta ilegal de medicamentos a las afueras del Hospital General de Culiacán.

‘Aflora mercado negro de medicamentos afuera del Hospital General de Culiacán’, distingue a los periodistas de EL DEBATE Francisco Castro, Angelina Corral y Ramón Verdín, como uno de los tres finalistas, entre 254 trabajos postulados a la categoría Cobertura Diaria.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

El jurado del Premio Roche 2020, durante cinco días de juzgamiento, mediante sesiones virtuales, evaluó los trabajos que llegaron a la instancia final y seleccionó a los 3 mejores en Periodismo Digital, Cobertura Diaria y Periodismo Sonoro, así como en la temática de Acceso a la salud en cada categoría. Este proceso fue acompañado por el médico Guillermo Capuya, conductor y columnista en temas médicos para televisión y radio.

Este año, las historias inscritas al Premio Roche alcanzaron una cifra histórica con 876 postulaciones, mismas que fueron evaluadas en una primera revisión por un grupo de 11 periodistas iberoamericanos.

En la categoría de Cobertura Diaria de la que es finalista EL DEBATE, el jurado estuvo conformado por Marianela Balbi, periodista y directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela y Daniela Pinheiro, periodista y becaria del Reuters Institute for the Study of Journalism en la Universidad de Oxford, en Inglaterra; con la asesoría médica del doctor Guillermo Capuya.

‘Aflora mercado negro de medicamentos afuera del Hospital General de Culiacán’,

Por Francisco Castro, Angelina Corral y Ramón Verdín.

El Debate – México

Concepto del jurado: El jurado destaca el impacto relevante de esta serie de reportajes que revela con informes, fotografías, testimonios y evidencias el mecanismo de corrupción alrededor del tema de la venta ilegal de medicamentos a las afueras del Hospital General de Culiacán.

La revelación del equipo periodístico y la cobertura sistemática del caso provocó la actuación de las autoridades y la apertura de averiguaciones para descubrir esta trama de mafias de tráfico y venta ilegal de medicinas, que culminó con el arresto de los involucrados.

Aquí puedes ver la Cobertura Diaria de EL DEBATE sobre el mercado negro de medicamentos

Finalistas de los Premios Roche 2020 en "Cobertura Diaria"

EL DEBATE, México

El Pitazo, Venezuela

Metrópoles, Brasil

Anuncio de los ganadores de los Premios Roche 2020

Los ganadores en las 3 categorías serán anunciados en octubre en el marco del Roche Press Day, un foro anual de educación en periodismo científico y de salud organizado por Roche América Latina que, en esta ocasión, de llevará a cabo de manera virtual debido a la pandemia de Covid-19.

Los ganadores recibirán un trofeo, un diploma y una copia del libro "Gabo Periodista". Además, podrán elegir entre una beca con todos los gastos pagados para asistit a un taller de la Fundación Gabo, o bien, participar en el Festival Gabo. Los finalistas recibirán un diploma, una medalla y una copia del libro Gabo Periodista.

Por los periodistas de EL DEBATE

Redacción: Francisco Castro, Angelina Corral y Ramón Verdín.

Francisco Castro, Angelina Corral y Ramón Verdín. Fotografía: Luis Gerardo Magaña y Ricardo Nevárez.

Luis Gerardo Magaña y Ricardo Nevárez. Video: Leonel Mendoza y Eréndida Téllez

La SIP premia a El Debate

EL DEBATE ganó el Premio a la Excelencia Periodísitica 2020 en la categoria Cobertura Noticiosa por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), quien distinguió la labor de los periodistas Ramón Verdín, Noel Vizcarra, Armando Talavera y Rey Esquer por el reportaje durante la tragedia de la masacre de las familias LeBaron y Langford en Bavispe, Sonora.

Con el trabajo “Tragedia Mormones”, la SIP destaca la cobertura informativa y la combinación de géneros periodísticos en el atentado de grupos delincuenciales a familias mormonas asentadas en el norte de México.

Te puede interesar:

Mercado negro de medicina afuera del Hospital General

Frente al mercado ilegal, piden denunciar desabasto

No han detectado venta ilegal en otros hospitales