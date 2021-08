Edil de Culiacán dice no tiene suficientes policías, pero niega fallas en seguridad

Culiacán, Sinaloa.- El alcalde Jesús Estrada Ferreiro considera no estar está fallando en lo que tiene que ver con la seguridad, respondió al ser cuestionado sobre la circulación de hombres armados circulando por la ciudad, de los levantones de personas registrados en diversos espacios públicos y balaceras como la ocurrida en el Ayuntamiento el pasado domingo. Resaltó que hay una autoridad estatal que tiene que intervenir, la policía estatal preventiva que tiene facultades, equipo y recursos que no tiene el Ayuntamiento. Explicó que reprobaron a 250 policías municipales los cuales en la actualidad no pueden usar armas pero no pueden despedir porque tienen familias y necesidades, además de que al no tener una fuente de trabajo podrían torcer su camino y eso es algo que no quiere. También se han jubilado más de 100 elementos. Tiene de entre 700 a 800 agentes para un millón de habitantes.

Dijo estar esperando el apoyo que le ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador el cual va hacer de refuerzos de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército pero no habrá apoyos con recursos, estos elementos también lo ayudarán con la limpieza de parques y con las zonas que están invadidas.

El primer edil culpó a los diputados de no tener suficientes recursos para comprar uniformes y armas a los policías porque le impiden incrementar el impuesto predial, además de que hay leyes para los descuentos a jubilados en este impuesto.

De acuerdo al alcalde no tiene suficientes policías por falta de recursos y algo que merma las finanzas son los pagos que se les tienen que hacer a los trabajadores sindicalizados y a los propios policías cuando se jubilan.