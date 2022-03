Eduardo Fernández, el investigador emérito del Conacyt sinaloense

Sinaloa.- En marzo 18, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) publicó los resultados de la Convocatoria 2021 para la Distinción de Investigador Nacional Emérito en el SNI, y Eduardo Fernández González es el primer sinaloense por adopción en obtener la Distinción de Investigador Nacional Emérito en el Sistema Nacional de Investigadores de dicho consejo.

¿Cuál es su trayectoria?

Soy nacido en Cuba, en 1996 vine a colaborar en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en la fundación del posgrado en Ciencias de la Computación, fui su primer coordinador y ayudé en la creación de este programa. Estando aquí en Sinaloa establecí relaciones, de hecho conocí a una persona con la que después me casé y tuve una hija, posteriormente ya comencé a trabajar en la UAS en 1998, como profesor de base estuve trabajando más de 20 años y me jubilé en el año 2019.

He seguido trabando en investigación, a pesar de jubilarme seguimos trabajando dentro del Sistema Nacional de Investigadores, ahorita estoy colaborando en la Universidad Autónoma de Coahuila.

¿Imaginó ser reconocido por Conacyt?

No me lo imaginaba la verdad, de hecho solamente hace dos años empecé a pensar en serio en tener esta distinción porque en las relaciones anteriores del reglamento la distinción era más exigente y todavía no cumplía con las condiciones mínimas, pero cambiaron las condiciones y pude aplicar pero no, no lo pensaba.

¿Existen condiciones para la investigación en Sinaloa?

Las condiciones tienden a mejorar, ahorita en estos momentos hay nuevos organismos de la ciencia, hay mejor presupuesto para la investigación y la ciencia en general, lo cual es positivo, pero espero que esos presupuestos sigan aumentando porque en realidad hay que decir que ha sido bastante descuidado, si se ve históricamente ha habido pocos recursos.

La mayoría de las investigaciones son en las universidades, sin embargo, los investigadores en estas instituciones son profesores y al ser profesores tienen que cumplir una carga académica que sin duda restan tiempo, concentración para la labor de investigación y eso no ayuda.

Las instituciones tienen que generar condiciones para que sus profesores tengan la posibilidad de hacer investigación y tengan resultados de poder hacer comparaciones favorables.

¿Qué le dice a las nuevas generaciones?

Hay que ser sistemáticos y hay que creer en el futuro, que las cosas van a mejorar. El talento siempre es bueno, estos investigadores jóvenes, los hay y sin duda muchos tienen posibilidad y veo con optimismo el futuro.

El Perfil

Nombre: Eduardo René Fernández González

Lugar: Cuba

Profesión: Licenciado en Física, doctor en Ciencias Técnicas

Trayectoria: En 1996 vino a México contratado por la Universidad Autónoma de Sinaloa como coordinador de su posgrado en Ciencias de la Computación y desde entonces pertenece a la Casa Rosalina, donde se jubiló en el 2019; en 2002 ingresó al Sistema Nacional de Investigadores y en 2009 obtuvo la distinción de Nivel 3, la cual ratificó en 2015 y 2020. Actualmente primer sinaloense investigador nacional emérito del Conacyt.