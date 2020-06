Efrén Encinas pide reducir la movilidad para bajar contagios en Sinaloa

Sinaloa.- Un llamado a reducir la movilidad y a quedarse en casa durante esta fase de alto contagio que vive Sinaloa emitió el secretario de Salud en la entidad, Efrén Encinas Torres, quien añadió que esta es la única forma de contribuir responsablemente como sociedad a una diminución en los casos de infección y fallecimientos diarios. Esto porque Sinaloa acumulaba hasta el día de ayer 4778 contagios y 733 fallecimientos por COVID-19.

Como estrategia para responder a la demanda hospitalaria en municipios como Ahome, que registra una ocupación del 81 por ciento, y Guasave, que a pesar de tener una disponibilidad de 58 por ciento es el cuarto municipio a nivel nacional con el mayor incremento de nuevos casos, el funcionario estatal dijo ante el cuestionamiento de EL DEBATE que siguen trabajando en el esquema de reconversión en todo el estado, particularmente en estos municipios.

Durante la conferencia en línea, Encinas Torres añadió que, por ejemplo, en el Hospital General de Guasave tienen un área COVID-19 con cerca de diez camas que aún no son utilizadas al 100 por ciento, más el resto de las camas del nosocomio. Incluso, adelantó la posibilidad de convertir al 100 por ciento el Hospital General de Guasave para la atención hospitalaria tipo COVID-19, aunque esto dependerá de que se vea rebasada la capacidad actual: «El otro esquema es no esperar que nos rebase, de ahí que la medida fundamental son las medidas de prevención, reforzamiento y empoderamiento de la ciudadanía. Si permanecemos en casa y no salimos a menos que sea indispensable, con ello podremos contener la enfermedad».

Y aunque admitió la posibilidad de una tercera estrategia para referir pacientes a hospitales del mismo sector salubridad, lo ideal es que esto no sea necesario.

Factor de contagio de coronavirus en Sinaloa

Encinas Torres reconoció que, en el caso de Guasave, Ahome y Sinaloa, tres municipios de la zona norte cuyo crecimiento en nuevos casos va al alza, tienen una característica de conectividad importante entre ellos, así como la existente entre los demás municipios de la zona norte y centro-norte. También admitió que la conectividad de tipo laboral y familiar que hay entre Culiacán y Tijuana, ciudad fronteriza donde —dijo— viven más de 500 mil sinaloenses, es un factor que influye en el aumento de casos.

Y aunque asegura que se han hecho esfuerzos importantes en los municipios del norte del estado, insistió en que si no hay necesidad de moverse de Los Mochis a Guasave o viceversa, que no lo hagan, y que tengan paciencia para quedarse en casa un poco más para contener la enfermedad.

Ocupación hospitalaria en Sinaloa

El titular de Salud informó que de las 1196 camas para COVID-19 que hay en todo Sinaloa, tanto en el sector público como en el privado, el 48 por ciento está ocupado (580); sin embargo, hay instituciones como el Issste que ya tienen una ocupación del 83 por ciento; o el sector privado, que de 83 camas ya tiene ocupado el 87 por ciento (72), esto de acuerdo con el reporte de la propia Secretaría de Salud.

Confirmó que, de los 1529 pacientes activos con coronavirus, el 37.4 por ciento está hospitalizado; mientras el 22.1 por ciento se encuentra en estado de gravedad.

Recordó que en la entidad también cuentan con otras 1089 camas que no son para COVID-19, y están trabajando para ampliar el número de camas para esta enfermedad a 1676 con ayuda de la reconversión.

Cuestionado sobre cuántas pruebas post mortem han realizado en Sinaloa a personas fallecidas sospechosas de COVID-19, el secretario de Salud confirmó que a la fecha han practicado 78, de las cuales 22 han resultado positivas, 10 negativas y 46 siguen pendientes por conocer el resultado.

Algunas precisiones sobre el coronavirus

Para quienes siguen con la idea de que el calor ayuda a matar el virus SARS-CoV-2, generador de la enfermedad, el galeno recordó que no existen estudios científicos que validen esa idea.

Lo que sí mencionó es que la influenza es una comorbilidad más que combinada con el coronavirus puede complicar la situación del paciente, como ocurre con enfermos de diabetes, hipertensión, obesidad u otra inmunodeficiencia.

Al final, Encinas Torres insistió en la necesidad de no abandonar la sana distancia, el lavado de manos ni el uso de gel antibacterial, además de la necesidad de contribuir todos a reducir la movilidad.

Aumento en la movilidad pese a pandemia en Sinaloa

Encinas Torres afirma que el aumento en la movilidad tiene que ver con actividades laborales y sociales, no particularmente con la venta de cerveza.

En riesgo : En Sinaloa se han contagiado mil 200 trabajadores de la Salud, entre médicos, enfermeros y enfermeras, laboratoristas, odontólogos y de otras áreas. De ellos, a la fecha han fallecido 14.

: En Sinaloa se han contagiado mil 200 trabajadores de la Salud, entre médicos, enfermeros y enfermeras, laboratoristas, odontólogos y de otras áreas. De ellos, a la fecha han fallecido 14. ¿Y la ley seca? Ante el rumor el fin de semana de que podrían volver a instaurar la ley seca en Sinaloa, Encinas dijo que este tema no lo han abordado al interior del Consejo de Salud.

