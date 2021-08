Ejidatarios de El Melón de Quilá Sinaloa se plantan en el Palacio de Gobierno

Culiacán, Sinaloa.- Un grupo de ejidatarios de la comunidad El Melón Quilá, se plantaron en el Palacio de Gobierno para exigir el apoyo del gobernador Quirino Ordaz Coppel para que las autoridades del Registro Agrario Nacional (RAN) los apoyen y vayan a medir las parcelas porque una particular con el presunto apoyo del RAN pretende apropiarse de más de una parcela de tierra lo cual afecta directamente a dos ejidatarios, pero esto también afecta a otros que tendrían que recorrer para otras tierras debido a la mala medición que hicieron.

Mario Eusebio Mendoza, uno de los manifestantes explicó que en los documentos parcelarios de todos los ejidatarios es de una extensión de tierra de 7 hectáreas con 7, mil metros cuadrados y a esta particular en el RAN le está dando 9 hectáreas, lo cual no puede ser. Por eso exigen que las autoridades del RAN dejen sus escritorios y vayan a una asamblea con los ejidatarios para que ellos les digan de donde a dónde están sus tierras y no vayan solos porque no saben.

Indicaron que hay documentos en los que se prueba que la mujer que pretende quedarse con la tierra antes mencionada la rentaba, pero por más pruebas que han presentado no les han hecho caso.

Inconformes detallaron que acudieron a manifestarse al Palacio de Gobierno, porque a decir de ellos, la persona es allegada al Secretario General de Gobierno del Estado Gonzálo Gómez Flores y acusan que puede estar moviendo sus influencias a favor de esta persona. Le solicitan al gobernador que los apoye para que este funcionario no se involucre y que los ayude a gestionar antes las autoridades federales que se haga de forma correcta la medición de las tierras.

