El 11% de alumnos podría no estar recibiendo educación en Sinaloa

Culiacán.- Alrededor del 11 por ciento del alumnado de nivel de educación básica podría no estar recibiendo educación en la nueva modalidad a distancia en Sinaloa, por no contar con acceso a la tecnología o se ubican en sectores o comunidades muy aledañas donde no hay maestros para atenderlos personalmente, dijo el Secretario de Educación Pública y Cultura (Sepyc), Juan Alfonso Mejía López.

En relación a la brecha digital que podría estarse evidenciando en la aplicación del nuevo modelo de educación a distancia, el secretario afirmó que, el nivel de rezago educativo no es alto y no lo será, puesto que, se están ejecutando todas las formas necesarias (físicas y digitales) para poder otorgar educación a todos los alumnos comprendidos en ese 11 por ciento de vulnerabilidad.

Definió que, el 89 por ciento restante está recibiendo clases sin distinción ya se de forma virtual, telefónica o física a través de cuadernillos.

“Estamos asegurando que haya un docente que este de manera sistemática con los alumnos, cada vez que hablemos de educación a distancia no quiere decir que es educación virtual pues los maestros están reuniéndose por ejemplo los lunes con los alumnos, son estrategias diferentes de seguir contacto con los alumnos”, dijo.

En tanto a la posibilidad de que, por disposición federal se dé inicio a las clases presenciales, aproximadamente en el mes de octubre, Alfonso Mejía especificó que, se contemplará la creación de un plan de estudios que cumpla con los requerimientos de prevención por la pandemia de covid-19.

Informó que, ya se cuenta con escenarios previstos de como pudiera funcionar la educación presencial en Sinaloa, sin embargo, aclaro que, en el caso local no se podrá reactivar las clases a la par de las disposiciones del gobierno federal pues habrá que analizar el nivel de riesgo que implique las clases presenciales.

“En octubre o noviembre ya tenemos escenarios con entradas, salidas, recreos, ya tenemos panoramas previos, unas de las partes fundamentales es una estrategia diferenciada e ir resolviendo paso a paso”, dijo.

Reafirmó que, lo más importante por el momento es concentrar la atención es sacar adelante la modalidad de educación a distancia.