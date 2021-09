El 70% de los locales del Centro de Culiacán tienen más de 50 años de antigüedad 

Sinaloa.- Ante el terrible incidente en donde colapsó el techo de una bodega de una zapatería en el centro de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, ubicada por la calle Ángel Flores, la Unión de Locatarios del Centro reiteró que se deben hacer las revisiones correspondientes en los demás locales del centro para evitar tragedias como esas.

Óscar Sánchez Beltrán presidente de la Unión de locatarios informó que de los más de mil locales del centro el 70 por ciento son fincas muy viejas que tienen más de 50 años de antigüedad por lo que necesitan ser verificadas por las autoridades de Protección Civil.

"Principalmente aquellas que tienen más de 50 años de vida y que de alguna manera se necesita saber en qué condiciones se encuentran lamentablemente el día ayer con esta tragedia que enlútese el comercio del centro se suscita a raíz de una propiedad que cuenta con más de 50 años es muy importante aprender de las tragedias para aprender a corregir las cosas ".

Manifestó que a pesar de la antigüedad de los locales no se han hecho las revisiones profundas y responsables de cuales son las condiciones de los locales sin embargo no se están deslindando de lo sucedido así como que no están culpando a las autoridades.

Leer más: Por derrumbe de techo en zapatería de Culiacán, IMSS activó protocolo de recepción masiva

Pero si están haciendo el llamado para que se hagan las revisiones necesarias y en conjunto estén al tanto de las condiciones de los comercios para así evitar tragedias como la que ocurrió en la zapatería.