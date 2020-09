El 80% de mujeres agredidas regresan con su pareja: Policía de Culiacán

Sinaloa.- Francisca López Zazueta, coordinadora de la Unidad de Reacción Inmediata para Atender la Violencia de Género de la Policía Municipal de Culiacán explicó que en su experiencia atendiendo los casos de violencia familiar, se han encontrado con que el 80% de las víctimas vuelven con su agresor.

López Zazueta comentó que los motivos por los cuales ocurre son varios, aún así destacó, que el principal es que la mujer romántiza la relación, el segundo la dependencia económica y tercero en caso de haber hijos, por no separarlos de lado de sus padres no se separan, además de que muchas no tienen algún otro lugar donde vivir.

Cada mes en el municipio de Culiacán se reciben en promedio 600 llamadas todas son atendidas, pero la unidad de reacción llega en específico en aquellos casos donde está a punto de perderse la vida, el resto son distribuidas entre las otras instituciones que apoyan la violencia de género cómo Cepavif.

La comandanta explicó que siguen siendo las colonias de la periferia dónde más casos se registran, ocupando el primer lugar Alturas del Sur.

En esta zona las mujeres vulnerables desconocen los tipos de violencia, creyendo ellas que sólo tiene que ser física, pero también está la psicológica, sexual y económica .

En la unidad de reacción se traslada siempre un equipo multidisciplinario que pueda atender de manera oportuna cada uno de lo casos y canalizarlos a las instituciones que puedan brindarles un apoyo, ya sea desde un albergue temporal, terapias psicológicas y asesoría jurídica.