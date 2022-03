El Adeudo de la UAS es de la universidad y el Estado: Rocha Moya

Sinaloa.- Con respecto a lo dicho por el rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, de que el adeudo de la Universidad Autónoma de Sinaloa es del gobierno del Estado, el gobernador Rubén Rocha Moya expresó que los dos créditos fiscales son de la universidad y que probablemente el gobierno en aquella fecha ocurrió en una omisión pero eso no les quita responsabilidad a ninguno de los dos.

Lo importante es responder dijo. Informó que ya le mandó un mensaje el rector diciendo que está listo para buscar una solución.

El problema de la UAS es de ambos, porque la universidad no genera dinero, afirmó Rocha Moya. Aquí lo importante es que no se le saque el tema al problema y no hay que desviar el tema.