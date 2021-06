El Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, ya tiene su Atlas de Riesgo

Sinaloa.- El Atlas de Riesgo de Culiacán podrá ser consultado por todos los ciudadanos que deseen conocer si en su sector hay zonas de riesgo, al registrarse algunos fenómenos naturales

Este día la empresa contratada para realizar este importante documento hizo la entrega formal a las autoridades del Ayuntamiento de Culiacán.

El coordinador municipal de Protección Civil, Marco Antonio Martínez de Alba, aseguró que con este Atlas de Riesgo se da un gran paso porque desde hacía 12 años que no se actualizaba, por lo cual estaba obsoleto.

“Tenemos la oportunidad de tener un documento veraz y oportuno para la toma de decisiones (ante la llegada de fenómenos naturales), es un instrumento de prevención y también de planeación para que hagamos las cosas bien hechas”, resaltó.

De acuerdo al alcalde de Culiacán, Sinaloa Jesús Estrada Ferreiro con este documento se va a trabajar el reordenamiento territorial, antes de otorgarse un permiso de construcción se revisará si la zona, es de riesgo o no ante inundaciones y otros fenómenos, también se informará qué medidas u obras se tienen que realizar para que se pudiera realizar un asentamiento humano, pero las constructoras la tienen que seguir a cabalidad, pero en caso que no se pueda construir no se hará.

Aunque, en el municipio de Culiacán hay una gran cantidad de zonas inundables, hay algunas en donde los desbordes de ríos, drenes y arroyos son recurrentes. Entre las zonas están las asentadas en el dren Bacurimi, el dren Los Becos en la sindicatura de Costa Rica, el Arroyo de San Juan Croac en esta ciudad capital y en una gran cantidad de asentamientos en donde el terreno esta plano y no sale el agua de las lluvias.

De acuerdo a los representantes de la empresa que realizaron el Atlas el mismo se hizo con el apoyo de varios expertos en fenómenos naturales y utilizando la última tecnología, explicaron que este documento se tiene que seguir actualizando de manera periódica.

