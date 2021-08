El Certificado Covid-19 es obligatorio para personal educativo en Sinaloa

México.- Debido al regreso a clases presenciales en Sinaloa y su consideración como actividad esencial por parte de la Secretaría de Salud Federal, los certificados de vacunación anticovid-19 serán un requisito para el personal educativo.

El delegado estatal de los Programas Integrales de Desarrollo en el estado de Sinaloa, Jaime Montes Salas, confirmó lo anterior a Debate; también comentó detalladamente sobre la campaña de vacunación y la emisión de los comprobantes.

La campaña de vacunación

El representante del Ejecutivo federal detalló sobre la campaña de vacunación covid-19, donde el sector salud, compuesto por personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), llevó a cabo el padrón de beneficiarios, también se hizo cargo de la organización y logística de las dosis, con el apoyo de las Fuerzas Armadas para la seguridad.

Del mismo modo, se han encargado de subir los datos de los ciudadanos vacunados a la plataforma federal, que permite imprimir el certificado nacional, el cual “se está emitiendo de acuerdo a los datos que se están recuperando en los puntos de vacunación”, agregó el delegado.

Avances positivos

En cuanto a las cifras, Montes comunicó que en el estado hay 943 mil personas vacunadas, de un total de un millón 848 mil 432; de esa cifra, 963 mil 481 cuentan con el esquema completo. Esto significa que 5 de cada 10 sinaloenses ya completó el esquema de vacunación.

Asimismo, el 84 por ciento ha recibido, cuando menos, una dosis del biológico. En cuanto a esto último, el funcionario subrayó que nuestra entidad se encuentra por encima de la media nacional de alrededor del 70 por ciento.

Para quienes aún no se han vacunado y desean hacerlo, el delegado informó que hay 9 mil 506 sinaloenses registrados en el padrón estatal de rezagados, donde 8 mil 718 son para la primera dosis y 788 en segunda dosis. (Si aún no se ha vacunado y desea hacerlo, entre aquí).

El funcionado expresó que se espera vacunar a todos los mayores de 18 años para finales de octubre o principios de noviembre, por ello establecieron la meta de vacunar a 6 mil 84 personas al día; sin embargo, el jueves pasado vacunaron a 15 mil 127, “lo cual significa un 249 por ciento de la meta establecida”. Es por ello que agradeció la coordinación y disposición interinstitucional de los tres órdenes de Gobierno, además de la sociedad: “el pueblo se ha portado excelente”, agregó.

Vacunación del gremio educativo

Acerca del retorno a las clases presenciales, el delegado informó sobre la vacunación de los trabajadores educativos. A la fecha, se tienen vacunados a 77 mil 577 trabajadores educativos en el estado, el cual se contabiliza como esquema completo por ser la vacuna CanSino de una dosis.

El delegado Jaime Montes confirmó que los certificados de vacunación serán un requisito para el personal educativo en el regreso a clases presenciales. Así se expresó sobre la obligatoriedad de estos certificados: “el primer derecho que debe estar por encima de todos los derechos es a la vida. Por más derechos secundarios que exija (alguien), de libertades, de movimiento, de expresión, no puedes pasar por arriba del derecho a la vida”. También consideró que quien no se vacuna está en su derecho, pero no puede incidir en los derechos de los demás.

Montes Salas explicó que Secretaría de Educación Pública de todos los estados, en coordinación con la SEP nacional, se coordinaron (sic) para el orden de la aplicación de la (vacuna) CanSino, en los puntos de vacunación que ellos determinaron, auxiliados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”. Sumado a ello, las mismas autoridades del rubro se han encargado de capturar y corregir los errores para la plataforma de certificados de vacunación.

Vacunas en el extranjero

En cuanto a la situación de quienes se vacunaron en el extranjero, el delegado explicó: “mexicanos que en Estados Unidos se pusieron una dosis y traen el comprobante, nosotros lo tomamos como verídico y le emitimos el certificado por la dosis que se aplicó aquí, y ese certificado le debe servir a él para que compruebe que está vacunado”.

Sin embargo, si la persona se vacunó por completo en el extranjero, deberá conseguir el documento oficial de ese país. Montes lo explicó de la siguiente manera: “los expedientes los capturamos, los subimos a la plataforma y la plataforma emite el certificado, lo mismo están haciendo en Estados Unidos. Si se vacunaron en China, los chinos también tienen un sistema para emitir un certificado, donde le consta que la persona se vacunó”.

Ante el cuestionamiento sobre la facilidad de falsificación de los registros de vacunación emitidos por otros países y si cuentan con algún mecanismo o trámite para verificar su validez, el funcionario recalcó la importancia de la palabra y la buena fe: “bajo protesta de decir verdad, estamos haciendo muchos documentos que tienen un acto de buena fe, y ese acto de buena fe se da por verídico, a no ser que se compruebe lo contrario y entonces sí se le aplica todo el rigor de la ley”.

Por último, Jaime Montes Salas exhortó a a la población a seguirse cuidando: “no bajar la guardia, para seguir combatiendo esta pandemia”.

Registro de vacunación de una dosis emitido por Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los EU para menor de edad mexicano.

Registro de esquema completo de vacunación emitido por CDC para una ciudadana mexicana.

Para entender...

Regreso a aulas en Sinaloa será gradual, selectivo, focalizado y voluntario: Sepyc

Porque “la escuela somos todos”, el secretario de Educación enSinaloa, , ponderó la participación de la sociedad civil en apoyo a la comunidad educativa para un regreso “sin prisa, pero sin pausa”. Organizaciones civiles donaron cubrebocas para las escuelas, con el fin de que regresen lo más equipadas posibles el próximo 30 de agosto. Sin dar mayores detalles, Juan Alfonso Mejía, dijo que serán más de mil escuelas las que reabrirán en Sinaloa; en las cuales dijo existe voluntad y apoyo de la comunidad educativa.

Leer más: Escuelas del sur de Sinaloa no están en condiciones para iniciar clases

Por otro lado, la secretaria de educación pública federal, Delfina Gómez, dijo que los alumnos deberán estar inscritos oficialmente aunque el regreso a las escuelas sea voluntario, con el fin de que no sean considerados como estudiantes que abandonaron el ciclo dado que la educación a distancia seguirá siendo una opción.