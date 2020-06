El DIF Culiacán va contra los padres descuidados; advierte sanciones

Culiacán, Sinaloa.-En este mes se han encontrado a cinco niños deambulando por las calles, lo cual es una situación de riesgo.

Que los padres de familia ya no se estén escudando en que sus niños, se salieron de la calle cuando estaban dormidos, cuando se metieron a bañar o que fueron encontrados en las calles porque son muy inquietos porque ya se tendrá mano dura contra quien sea omiso en los cuidados, advierte Liliana Pimentel Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del municipio de Culiacán.

De acuerdo a la funcionaria municipal en este mes se han encontrado cinco niños deambulando por las calles de Culiacán, algunos en la noche.

Comentó que en días pasados el conductor de un Uber se encontró a un niño caminando por el bulevar Las Torres a las 11 de la noche, lo siguió y cuando se percató de que andaba desorientado llamó a una patrulla y se los entregó.

Ayer una niña en San Isidro se salió de su casa y fue localizada a siete cuadras de su casa en un sector peligroso, y similares han sido otros tres casos más.

Por fortuna los niños se han encontrado con personas de buen corazón porque de otra forma pudieron haber ocurrido hechos que lamentar.

La Procuradora también aseguró que no se permitirá que se ande poniendo en riesgo la salud de los menores de edad por lo que llama a los padres que no los traigan en las calles, que no les permitan que anden en las calles para evitar que se contagien de coronavirus.

Indicó que las procuradurías encargadas de proteger a los menores ya aplicaran sanciones por omisión de cuidados y se reportará el caso ante la Fiscalía General de Justicia del Estado porque ya no se puede permitir que se ponga a los niños en riesgo.

