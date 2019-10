El Debate es bueno, humano y vanguardista: Calderón Lares

Sinaloa.- Alegre, entusiasta y servicial son algunas de las características que definen a Marco Antonio Calderón Lares, quien nos recibió el día de ayer para realizarle una entrevista por motivo del 47 aniversario de EL DEBATE, donde ya lleva laborando 28 años y ha desempañado diferentes cargos en la misma.

¿Recuerda la primera vez que pisó EL DEBATE?

Claro que sí, fui muy insistente para entrar a esta empresa. La primera vez que yo vine fue para entrar como elemento de Seguridad. Yo luché tanto para formar parte de este equipo, era una gran oportunidad para mí, me interesaba bastante el trabajo.

Siempre llegaba antes a mis entrevistas, si me decían que viniera en dos o tres días, yo al día siguiente estaba ahí a primera hora, no me importaba, siempre puse todo mi empeño y quedé.

Recuerdo que yo en ese tiempo no tenía conocimiento del impacto que tenía esta empresa, solo quería trabajar; y una vez que estuve dentro me di cuenta de que era una empresa tan importante y llena de oportunidades.

¿Cómo fue su experiencia como elemento de Seguridad?

Yo ya tenía conocimiento en Seguridad, yo tenía claro que mi objetivo era cuidar los bienes, tanto materiales como personales de la empresa. Estuve en vigilancia seis años, en los cuales tuve excelentes experiencias.

¿Ha evolucionado EL DEBATE desde que usted entró?

Bastante, EL DEBATE ha ido evolucionando en todos los aspectos desde que yo entré. Antes eran más estrictos en muchos factores, tanto horarios, uniforme, entre otras cosas; ahora los colaboradores tienen la libertad de elegir cómo vestir, cómo traer su cabello, etc.; en el caso tecnológico, también recuerdo que antes hacíamos recorridos para vigilar y detectar anomalías, nosotros éramos la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, y era nuestra labor hacer recorridos por toda la instalación para detectar cualquier problema en la empresa.

Ahora, con las cámaras de vigilancia, ya no es tan necesario y estamos al tanto de todas las áreas.

¿Cómo ha sido el apoyo por parte de su familia?

Bueno, mi familia siempre me apoyó. Hoy en día mi horario es estable, pero antes tenía tres turnos y era algo complicado, pero mi esposa y mis hijas siempre me han apoyado.

Descríbame EL DEBATE en tres palabras.

Bueno, humano y vanguardista.

¿Qué es lo que más le gusta de EL DEBATE?

Lo que más me gusta es la estabilidad laboral; me gusta mi horario, ya que me permite hacer otras actividades por el día; el compañerismo y la buena chispa que hay aquí por parte de todos los colaboradores. Aquí todos son humanos y sencillos. La empresa siempre nos ha apoyado en todos los aspectos.

¿Alguna anécdota que haya marcado su experiencia en esta empresa?

Sí. Cuando pertenecía a la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, el coordinador de Seguridad tenía conocimientos cuando se presentaran anomalías, algún incendio o algo por el estilo, y el tenía relación con varias empresas, no solo con esta casa editorial.

Seguido hacíamos simulacros para estar preparados, y un día nos tocó ir a apoyar contra un incendio cerca de Plaza Fiesta y nos fuimos todos a auxiliar el lugar. Fue una experiencia con mucha adrenalina, aún recuerdo cuando me pasaron la manguera para poder apagar el incendio, fue una experiencia que me impactó y me hizo crecer, tanto persona como laboralmente.

¿Qué sigue para Marco Antonio? ¿Cuáles son sus próximos objetivos?

Bueno, yo tengo dos de mis hijas en la carrera, y mi meta es que, ya que culminen sus estudios, seguir en esta empresa hasta que Dios me lo permita y llegar a mi jubilación. Y si se presenta oportunidad para seguir creciendo, a darle.