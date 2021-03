"El Negro" Osuna y Agustín Espinosa, reciben constancia de candidatos a diputados locales en Sinaloa

Sinaloa.- Durante la entrega de constancia como candidato por el distrito 16 de la coalición PRI, PAN y PRD, Manuel "El Negro" Osuna denunció que a los ciudadanos están siendo amendrentados por las autoridades fiscales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se están "ejecutando" a quienes se rebelan al gobierno federal.

En las instalaciones del PRD, se quejó del dramático escenario nacional que ha provocado la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y de gobierno municipal en los últimos casi tres años.

"En la Primavera, hasta los Ricardos están atemorizados y atochados", insistió en alusión al envio de requerimientos del SAT a contribuyentes de este municipio.

Manuel Osuna expresó que "al rato vamos a andar como los venezolanos y cubanos".

El ex diputado del PRI cuestionó la entrega de dinero de los programas sociales, y dijo que no dura ese dinero y no generan empleos.

En este evento que presentó, también Agustín Espinosa recibió su constancia como candidato a diputado local de representación proporcional en el lugar número 2 de la lista de la coalición Va por Sinaloa.

El predidente del Congreso Agrario Permanente manifestó que los campesinos del sector social requieren voz en el Congreso de Sinaloa, porque no se está en contra de la entrega de recursos al campo del sur del país, pero el sector agrícola de esta entidad no debe ser tratado como de segunda.