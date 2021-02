El PAN seguirá buscando que se quite el mural del Ayuntamiento de Culiacán

Sinaloa.- El partido Acción Nacional (PAN) continúa realizando el documento legal para exigir al alcalde Jesús Estrada Ferreiro que retire el mural en donde está la figura de Andrés Manuel López Obrador por ser ofensivo y una burla para todos los mexicanos, explicó el regidor Eusebio Telles Molina.

Aseguró que en su caso no tiene ningún acuerdo con la síndica procuradora Sandra Martos Lara y que él está trabajando con la presidenta estatal del Acción Nacional, Guadalupe Preciado.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De acuerdo al regidor, el Ayuntamiento no es del alcalde, sino de todos los culiacanenses, razón por la que no debió determinar que se realizara ese mural aunque pusiera los 15 mil pesos de su bolsa, como lo ha expuesto.

Leer más: Exigirán en Cabildo que quiten el mural de AMLO en Culiacán

“Fue una decisión autoritaria, la figura de López Obrador no es un referente, no ha sido un presidente que haya dado resultados, no ha hecho nada por lo que debamos estar orgullosos”, recalcó.

El regidor expuso que se está viviendo la peor crisis sanitaria con una atención nula del Gobierno federal, hacer ese tipo de cosas es lambisconear, este Gobierno federal no ha dado resultados en seguridad, en lo económico, desaparece programas.

Leer más: Critica delegado del PRD a alcalde de Culiacán por mural de AMLO

“Que no se le olvide que Maquío fue parte de la historia, no es una figura pública que quiera ser votada. Está en los muros como un ciudadano ejemplar, no como Andrés”.