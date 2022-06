“El PRI debe refundarse” considenran analistas políticos de Sinaloa

Sinaloa.- A pesar de que exdirigentes del tricolor e importantes figuras del partido le plantearon a Alejandro Moreno renunciar a la dirigencia nacional del PRI, este se ha aferrado a la silla bajo el argumento de que AMLO busca dividir a la oposición.

Analistas entrevistados por EL DEBATE consideran que el partido requiere refundarse y reconocer sus errores rumbo al 2024.

AMLO

Ante este bache del PRI, López Obrador se pronunció y calificó como “unos ingratos” a los aliados de Alito Moreno y manifestó que se quedan callados “ahora ni lo conocen, cuando él les dio todo,” luego de que se filtraran audios que comprometerían la integridad del político. “Alito aguanta, el pueblo se levanta”, comentó de forma irónica.

Estructura

"A nivel Sinaloa, no veo al partido desdibujado porque la dirigente, Cinthia Valenzuela, tiene una intensa campaña en todo el estado”, Miguel Vicente Rentería, Analista político.

Para Miguel Ángel Rentería, el 2022 es una confirmación de derrota para el PRI, y adelanta que si el partido sigue utilizando el mismo método de selección de candidatos, la misma estrategia de operación política y siguen operando las mismas personas las campañas electorales, va a suceder exactamente lo mismo rumbo al 2024.

El columnista dijo que no hay un cambio sustancial en el partido, ni tangible para que la sociedad elija al PRI.

Efectividad

Además, enfatizó que la figura de Alejandro Moreno, a pesar de ser un dirigente nacional que llegó con amplia mayoría y simpatías, hoy deja un mal sabor de boca con las únicas cuatro gubernaturas que ha ganado en alianzas a nivel federal. En Sinaloa, enfatizó que el partido no se ve desdibujado porque la dirigencia presidida por Cinthia Valenzuela tiene una intensa campaña en todo el estado.

Reconoció que hay una estructura que tiene un mal sabor de boca, pero que todavía tiene esperanza en el partido. Aunque a la inversa, la militancia priista no está tan comprometida con el partido y los esfuerzos de comité nacional por poner orden a nivel local no han sido del interés de Alejandro Moreno.

Sin contrapeso

"El PRI se trasladó ahora con las siglas de Morena y con un presidente que ejerce un poder dictatorial que superó a su antecesor”, Ana Luz Ruelas, analista Política.

Es un partido envejecido, no surgieron liderazgos nuevos, consideró Ana Luz Ruelas. La columnista expuso que es una trayectoria que se ha mantenido en la forma de escalar los cargos partidarios, que son fácilmente derrotados.

Además, dijo que está en el imaginario popular, ganado a pulso, que es un partido que llevó la corrupción a sus límites al Estado mexicano y luego el autoritarismo bajo el cual se asignan candidaturas.

Contrapeso

“Creo que el PRI no ha sabido ser oposición y no se ha podido reformar”, destacó. Es un partido, añadió, que está muriendo poco a poco de inanición y no son capaces de transformarse. Lo lamentable en esta circunstancia, consideró, es que no hay un contrapeso fuerte al presidente de la República, que ha sabido mimetizar la cultura política, la más tradicional mexicana, de verticalismo, de imposición, de engaño, como es la que conduce el presidente de la República.

“Ellos (Morena) ganan elecciones siguiendo las mismas prácticas nefastas que el PRI tuvo por muchos años, es decir, reparten programas que son paternalistas”, ejemplificó.

Refundar

"Tienen que reconocer los errores que se están cometiendo y completamente cambiar el rumbo”, Tomás Chávez Analista político.

El analista político y columnista de EL DEBATE Tomás Chávez apuntó que el PRI está en una situación muy difícil. Consideró que tras el 2018, varios priistas distinguidos decían que había que incluso cambiarle el nombre al partido y volverlo a refundar. Lo anterior, porque acumula negativos de más del 60 y hasta el 80 por ciento en casi todas las encuestas. Incluso apuntó que no son un beneficio para la alianza Va por México.

Errores

Con los escándalos de Alejandro Moreno, apuntó que desde el fin de semana para acá, hasta Claudia Ruiz Massieu, están pidiendo relevo porque con esa dirigencia no van a llegar a ningún lado. “Tienen que reconocer los errores que se están cometiendo y completamente cambiar el rumbo, si no, van en vías de desaparecer”, apuntó.

Al respecto, añadió que Alejandro Moreno se acaba de blindar haciendo una asamblea general y poniendo puros incondicionales para que no lo quiten. Pero todavía falta lo legal, dijo, que prosperen las demandas que prepara Layda Sansores, gobernadora de Campeche.

Lo peor

"Alito Moreno es un lastre para quienes desean competir de frente a Morena. Es el peor dirigente en la historia del PRI”, Vanessa Félix, Analista política.

El resultado de las recientes elecciones deja ver a Alejandro Moreno como el peor dirigente en la historia del PRI. El más perdedor, consideró Vanessa Félix.

La columnista y analista indicó que en solo dos años ha perdido 11 gubernaturas. Ha dejado al hegemónico partido del siglo XX con solo dos gubernaturas; tres, si se le concede Durango dentro de la alianza.

Lastre

“Alito es un lastre para quienes desean competir de frente a Morena. Sin embargo, lo que sí tiene muy claro es el papel que juega. Pues está para impedir que cuadros valiosos dentro del priismo y de la sociedad civil tengan un escaparate para llegar a espacios de poder y opacarlo, o para competir realmente contra el partido en el poder”.

No obstante, dijo que la crisis por la que atraviesa el PRI a nivel nacional no se vive de manera similar en Sinaloa.

El priismo local considera que hay posibilidades de competir el 2024. Si el CEN no se equivoca en las designaciones del siguiente dirigente estatal, municipales y candidatos. La obligación del PRI es buscar cuadros frescos, propuesta innovadora y que permita que la gente vuelva a confiar en el partido.