"El PRI y el PAN son como los baches, hay que sacarle la vuelta": Estrada Ferreiro

Culiacán.- Jesús Estrada Ferreiro, candidato en busca de la reelección en la alcaldía de Culiacán por Morena y PAS, declaró que los partidos del PRI y el PAN son "como los baches", por lo que "hay que sacarles la vuelta".

El candidato de Morena y PAS dio estas declaraciones durante el Conversatorio de Ideas y Propuestas de candidatos a la alcaldía de Culiacán organizado este 12 de mayo por Debate, donde dio a conocer sus propuestas en materias de seguridad, gastos y obras públicas, y salud pública.

Retomando su polémica declaración de tiempo atrás, cuando recomendó irse "por donde no hay baches" para constatar que no los hay en Culiacán, Estrada Ferreiro comparó a sus opositores del PRI y el PAN con este problema que aqueja a la ciudadanía.

Los baches ya no existen, y los que existen pues sáquenle la vuelta no pasa nada, los vamos a tapar cuando volvamos, el principal bache que tenemos es el PRI, el PAN y el PRD, yo creo que hay que sacarle la vuelta a ese bache que es muy dañino, que va a dañar mucho a la comunidad, a Culiacán y al país", aseveró el ex alcalde de Culiacán.

Hablando sobre obras públicas, el morenista recalcó que no es posible asegurar que se vaya a pavimentar Culiacán sin endeudarlo, pues no es posible impulsar grandes obras si no hay recursos para ello, por lo que pidió a sus contrincantes no engañar a la población.

En ese sentido, recordó que durante su administración como alcalde de Culiacán en los últimos tres años no se ha contratado deuda pública y se ha cumplido con llevar la austeridad a las finanzas municipales.

En otro momento, el candidato de Morena y PAS celebró que el PRI, PAN y PRD se hayan aliado para este proceso electoral, pues de esta manera podrán "mandarlos juntos a volar" el próximo 6 de junio en las urnas.

Estrada Ferreiro y los dichos virales

Las palabras del ex alcalde de Culiacán sobre los baches recordaron a las declaraciones que hizo en noviembre de 2019 y se viralizaron a nivel nacional.

En aquella ocasión, cuestionado en una rueda de prensa sobre la pavimentación en la capital de Sinaloa, Estrada Ferreiro respondió asegurando que en la ciudad ya no hay baches, y para ello hizo una sugerencia.

Culiacán es muy grande, si tú te encuentras baches hay varios baches, vete por donde no hay, para que veas que no hay baches", respondió.

Sin embargo, el jefe de Unidad de Bacheo Municipal, Omar Salas Gastélum, reconoció que Culiacán sí tiene problemas graves de pavimentación y algunos de ellos requieren la reencarpetación de calles.

El video del argumento del edil no tardó en volverse viral en redes sociales y ser retomado por medios de comunicación de todo el país, consolidado como uno de los dichos más controversiales entre las diversas tensiones que Estrada Ferreiro ha tenido con la prensa.

Otro dicho que volvió viral al actual candidato de Morena fue en marzo de 2020, cuando intentó describir la diferencia entre "balacera" y "balaceras".

Una balacera es porque hay muchas balas, pero balaceras es porque son muchas balaceras, de muchas balas", explicó el ex alcalde en entrevista.

Después de tres años como presidente municipal de Culiacán, Estrada Ferreiro se separó del cargo para buscar la reelección en las elecciones del próximo 6 de junio con Morena en alianza con el PAS, cargo que esta seguro de recuperar asegurando que la gente de la ciudad ya lo conoce gracias a los medios de comunicación, las mentiras y los memes.