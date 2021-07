El Tercer Informe de Gobierno de AMLO causa reacciones en Sinaloa

México.- “El primero de julio es el Día del Besamanos”, fue una de las reacciones que Debate recopiló en varios sectores de la sociedad, en relación con el tercer informe de Gobierno que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, a tres años exactamente del día de las elecciones en 2018, por lo que el morenista denominó a este informe como: Triunfo Histórico Democrático del Pueblo de México.

En ese sentido, un investigador en ciencias políticas, que también participó en este ejercicio de opiniones, destacó que el presidente hizo uso de fechas simbólicas, aunque justamente hacerlo en la fecha en que ganó las elecciones no corresponde constitucionalmente para el día 1 de septiembre, día dispuesto para dicho evento.

Nada que celebrar

Si bien algunos simpatizantes de la Cuarta Transformación mencionaron que este informe fue una celebración de los cumplimientos de López Obrador, para otros en la oposición no hay nada que festejar, pues en su visión, el presidente ha quedado mal en temas como el de seguridad y muertes por covid-19.

Aunque también hubo quien resaltará que, si bien el discurso del presidente era indolente en el tema de violencia de género, es un gran cambio que en este tercer informe reconociera el problema y aumento en el delito de feminicidio.

Por otro lado, la mayoría de estas reacciones coincidieron en que AMLO vive en una realidad muy diferente a la que enfrenta México. Temas como el manejo de la pandemia, la seguridad y el económico, son ejemplo de ese otro país que el presidente observa, pues se sabe que en todos esos tema ha quedado mucho a deber, aseveraron.

Con información de Lorena Caro, María del Carmen Sánchez, Leticia Villegas, Alejandro Witker, María de Jesús Estrada, David Ortega.

“Vimos una mañanera más”: Fernando Zepeda, Analista y columnista político

Zepeda destacó que hay datos que maneja López Obrador en este informe que en realidad no reflejan lo que está pasando en el país.

Por ejemplo, indicó que se habló sobre una respuesta inmediata ante la pandemia y que eso dio buenos resultados, sin embargo, el analista apunto que la Organización Mundial de la Salud señaló públicamente que la intervención del Gobierno de México frente a la pandemia fue tardía y con problemas, que hicieron falta pruebas para poder medir realmente cuál era la situación.

“Él tiene otros datos de lo que realmente está sucediendo”, apuntó. En el aspecto de la seguridad, Fernando Zepeda señaló que el presidente habló del avance en el combate a la violencia y del trato que da al crimen organizado.

Mencionó que el presidente hizo hincapié en el Cártel de Jalisco, de Michoacán, el de Guanajuato, pero no en el Cártel de Sinaloa, que es uno de los considerados como más importantes, según el analista. Además, destacó que está muy claro que el crimen organizado inhibió en algunas partes e intimidó en otras durante el proceso electoral.

“AMLO celebró el triunfo de Morena”: Tomás Chávez, Columnista y analista político

Tomás Chávez consideró que el presidente celebró con el informe que se cumplen tres años del gran triunfo de Morena, cuando ganó la Presidencia de la República, y supuestamente lo refrenda con haber ganado las pasadas elecciones. Sin embargo, Tomás Chávez destacó que hay mucha controversia después del 6 de junio.

Por un lado, analizó que AMLO habló en su informe de un grupo conservador que se formó, que reconoció como adversarios y que les ganó 11 gubernaturas y, por el otro lado, la gente de la alianza Va por México dice que ganaron porque ganaron la mitad de la Ciudad de México. “Ahí hay una polémica fuerte y con el tiempo se va a ver, porque los gobernadores son los que tienen a la mera hora el poder en el país que está fragmentado”, apuntó

En el aspecto económico, Tomás Chávez destacó que AMLO presumió que tiene captaciones históricas en cobro de impuestos y que el país está creciendo los últimos tres meses del 2021, pero es la recuperación. Lo anterior, mientras apuntó que el Inegi está sacando un dato de más de 12 millones de pobres.

Lejos de la meta: Cuauhtémoc Rivera, Presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes

“La tunda que nos endilgó la pandemia de covid-19, sumada a nuestros padecimientos endémicos, ha sido terrible. Al decir del Gobierno federal, en el balance que hace a mitad de su gestión se han recuperado 600 mil empleos del millón 200 mil empleos perdidos en 2020. Faltan muchos por recuperar, tenemos que aceptar que se ha “precarizado la oferta laboral”; muchos empleos recuperados son de paga reducida, síntoma de una reactivación “enclenque”.

Una transformación militarizada: Samuel Storr, Investigador Programa de Seguridad Ciudadana, Universidad Iberoamericana

“El Gobierno actual renunció a cumplir su compromiso de crear una fuerza de seguridad civil de alcance nacional; al contrario, propone constitucionalizar la militarización permanente y ha venido reduciendo el apoyo para el desarrollo las instituciones de seguridad civiles”.

Caen los escombros del viejo régimen: Francisca Abelló, Diputada local de Morena

“Celebro el cumplimiento de los compromisos del presidente Andrés Manuel López Obrador durante el tercer aniversario del triunfo de Morena (...) se está, prácticamente, edificando lo nuevo en el mismo lugar, en donde caen los escombros del viejo régimen, que aún no termina de desmoronarse”.

No corresponde constitucionalmente: Javier Oliva Posada, Investigador Ciencias Políticas UNAM

“Lo más representativo de ese tercer informe es esta recurrencia a fechas que resultan simbólicas para el proyecto político que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, un tercer informe el día que ganó la elección y no como corresponde constitucionalmente para el día 1 de septiembre”, comentó.

Retroceso en economía, seguridad y salud: José de Jesús Ramos Ortiz, Coparmex Los Mochis

“El informe de Gobierno del presidente deja mucho qué desear. Nos queda claro que su realidad es muy diferente a la que la ciudadanía vive, pareciera que estamos hablando de países diametralmente diferentes. En materia económica, inseguridad pública y salud, debió de aceptar que estamos en pleno retroceso, y no minimizarlo como lo hizo”.

Faltó mencionar los empleos informales: Jorge López Valencia, Empresario y consejero de Coparmex

“Fue un mensaje fuera de la realidad en materia de Salud y Seguridad, en materia económica no menciona a los empleos informales que se perdieron; una buena parte de su discurso polarizante y otra parte lleno de propaganda. En resumen, un mensaje sin pena ni gloria”.

Cambio de discurso: Priscila Rebeca Salas, Líder del colectivo No se Metan con Nuestras Hijas

“El discurso del presidente había sido de negación de todos los reclamos que se le hacían desde el movimiento feminista por la falta de atención del Gobierno sobre los diferentes tipos de violencia de género, y ahora ya admitió un aumento de los feminicidios. Cuya tendencia ha incrementado desde el 2015. La Administración de AMLO inició con nueve asesinatos de mujeres cada 24 h, hoy ya llevamos 12 c/24 h con meses en donde se promedian 13”.

El presidente está reprobado: Julio Sergio Alvarado Andrade, Abogado

“El presidente, parecería que se está refiriendo a otra nación y no a México, y tiene una visión distinta de lo que realmente está ocurriendo en el país. El Gobierno que encabeza le ha quedado a deber al pueblo de México, sobre todo en los rubros más importantes, en materia de salud, económica y seguridad, solo por citar algunos, su Gobierno ha sido incapaz de hacer frente a estos temas y otros más. En conclusión, este Gobierno está reprobado”.

El mundo según AMLO: Juan Bautista Lizárraga, Abogado y analista político

Pareciera ser que el presidente vive en una realidad alterna, en la cual, en México ya se acabó la corrupción, tenemos crecimiento, hay una mejor calidad de vida (…) Las declaraciones del presidente son preocupantes porque la gran mayoría son imprecisas y algunas de ellas, francamente, mentiras obvias y descaradas (...) Con sus actitudes dictatoriales caprichosas y prepotentes, está llevando al país a una grave crisis económica, de salubridad y de decadencia en la calidad de vida de los mexicanos.

Lo ambiental, ausente: Joel G. Retamoza López, Alianza Ambientalista Sinaloense

El tema ambiental no aparece en el tercer informe, no se dijo nada de la sequía generalizada en el país, los acuerdos internacionales para disminuir la quema de combustibles fósiles, las energías renovables, la gobernanza del agua, nada del Programa Sembrando Vida, que tan efectivo ha sido para reforestar los bosques, la selva caducifolia y el bosque de mangle.

Cumplió al sector salud: Dr. Israel Diarte Arellano, Jefe de Centros de Especialidades

Yo diferiría un poquito del presidente, se hizo más allá de lo humanamente posible (durante la pandemia), dado que el equipamiento, el personal y la infraestructura que no se tenía se tuvo, por lo menos en Sinaloa sí recibimos apoyo (...) El presidente es coherente en su discurso, está diciendo lo que realmente ocurrió. El que lo escuche puede o no estar de acuerdo en cómo se llevó a cabo una política u otra.

Atender la violencia de género: Jacqueline López Leal, Colectivo Historias de Venus

“Esto va más allá de la implementación de planes y demás estrategias. Se tiene que capacitar a todo el personal que esté involucrado en la atención directa a mujeres víctimas de violencia, como ministerios públicos, abogados, peritos, psicólogos, enfermeras, todos ellos, tienen que tener una visión con perspectiva de género”.

Confiado en su proyecto: Juan Carlos Ayala Barrón, Filósofo e investigador sobre cultura y violencia

Creo alentador en su política nacional, no endeudar al país(…), Quedan pendientes los temas de seguridad, vemos un país todavía vulnerable y vulnerado por la violencia. Falta estructurar la economía (...) falta una política pública para el tratamiento de las transnacionales que saquean al país sus recursos naturales (...) su discurso maniqueísta lo tiene entre la espada y la pared, el dividir al país entre liberales y conservadores, pobres y ricos, fifís y chairos”.

Narrativa consistente: Juan Burgos Franco, Consultor económico y analista político

López Obrador es muy transparente y muy consistente en un discurso donde, aprovechando su credibilidad y su aprobación, puede empujar narrativas que en verdad no son ciertas o que no corresponden a la realidad (...) de que el país está mejor que nunca, y no solo sus bases lo creen, sino aquellas personas que tienen aún un rechazo por los partidos políticos tradicionales (...) hasta que la realidad les llega y que pierden su trabajo que tienen una desgracia de salud, como el asunto de los niños con cáncer.

Solucionar la violencia: Korina Cervantes, Colectivo ILE Sinaloa

“Es increíble que a la mitad del sexenio no encuentren políticas públicas para prevenir, erradicar y sancionar este tipo de actos delictivos, y no solo eso, los feminicidios están aumentando, las instituciones correspondientes tienen que ponerse a trabajar. El tener instituciones o tener una alerta de violencia de género contra mujeres no van a servir si no se están implementando las acciones correctas”, dijo.

Recuento optimista: Teresa Guerra, Doctora en derecho

“El presidente hizo un recuento optimista de los principales problemas que el país ha enfrentado en estos 3 años. En el tema de salud pública con el gran reto que ha significado la pandemia por la covid, él insiste en que hay avances y que México no está en los primeros lugares de mortalidad; sin embargo, las cifras nos colocan en el 4.to lugar a nivel mundial por el número de muertes. En lo económico, es real que, comparado con el año anterior, hay mejores expectativas, comentó.

“No puede estar desviando la atención”: Mariel Yei, Feministas Alteradas Sinaloenses

Consideró que, aunque sí es de importancia el avance en materia de seguridad pública, ese no es lo esencial: “No puede estar desviando la atención. La tendencia al crecimiento de los feminicidios y también la saña con la que son realizados, es un tema del que se debe de hablar y sobre el que no se están realizando estrategias”.

“Lo positivo fueron los indicadores macroeconómicos”: Víctor Manuel Alarcón Olguín

Académico y doctor en procesos sociales

Para el especialista académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, el presidente no tuvo una modificación sustancial en cuanto a seguir utilizando un discurso de separación entre quienes lo apoyan y quienes no lo apoyan, aunque apuntó que el clima y el tono lo mostraron como tolerante y pragmático.

“Creo que el presidente, me parece que sigue atrapado en esta necesidad que él tiene de una autojustificación de muchas de sus acciones”, dijo el especialista. La parte que se le puede reconocer del informe, según apuntó Alarcón Olguín, es la de los indicadores macroeconómicos, ya que consideró que ahí trató de destacar que, pese a las dificultades que se viven sobre la pandemia a nivel global, parte de los indicadores socioeconómicos y parte de los elementos de estabilidad social y de gobernabilidad, hasta ahorita, ciertamente, no se han afectado.

“Ha habido un resultado aceptable con respecto a como en otras condiciones ciertamente esto pudiera haber generado un mayor problema”, destacó.

El también doctor en procesos sociales y analista político mencionó que la parte mediana del tercer informe fue decir que ya se está saliendo de la pandemia tratando de mostrar que la atención en el caso de su Gobierno ha sido la adecuada, cuando en realidad puedo haberse enfocado en impulsar a la población en mantener la guardia.

Consideró poco adecuado que con sus encuestas ya esté dando una cifra de nivel de aceptación del 72 por ciento rumbo a la revocación de mandato.

“La pandemia sigue afectando a los más pobres”: Jorge Valtierra Zamudio, Investigador y

académico

El investigador y académico de la Universidad La Salle dijo que si se contrasta este informe presidencial con el del año pasado, el reciente fue más preciso, cuidando los datos. Consideró que en cuanto a la pandemia, sí ha sido muy interesante el esfuerzo que ha hecho el Gobierno para resolver este problema, no solo con las campañas de vacunación, sino con los canales de información como las conferencias vespertinas, por ejemplo.

No obstante, apuntó que sí puede haber críticas de este proceso. Analizó que si bien se habla con mucho optimismo de lograr una aplicación de más de 35 millones de dosis, se debe pensar a qué grupos sociales llega esta vacunación.

“Yo veo que entre los sectores más empobrecidos del país, por ejemplo, de grupos indígenas, creo que hay todavía una cuenta pendiente. Más allá de la vacunación, la atención médica, la resolución de la pandemia sigue afectando a la gente más pobre, y los grupos indígenas, proporcionalmente, son los más afectados”, mencionó.

Valtierra Zamudio destacó que se reflejó una posición bastante conciliadora y política, con un reconocimiento hacia algunos de los países que han ayudado a México, principalmente en el tema de vacunas. “En ese sentido, veo algo mucho más congruente y muy interesante lograr que haya una vacunación finalmente a estas personas mayores de 18 años, de 18 a 39 rumbo a octubre”, destacó.

Un discurso alentador: Dr. Abel Leyva Castellanos, Sociólogo investigador de territorios vulnerables

Yo creo que el informe marca una fase de despegue del 2021 con respecto al 2020, que fue la presentación, precisamente la pandemia. Es un informe alentador basado en 57 millones de personas vacunadas, que implica una especie de presofocamiento de los impactos de la pandemia (…) perfila un proceso económico macro y, en ese sentido, los resultados juegan un rol importante porque genera continuidad del proyecto económico. Remató su discurso con su popularidad, y con un llamado a la unidad implícito en donde dice: “a mis adversarios, todos mis respetos”.

