El abogado Martín López Félix se registra como aspirante a la Fiscalía General del Estado

Tras registrarse como aspirante a Fiscal General del Estado de Sinaloa Martín López Félix resaltó que su principal motivación para contender por este puesto es ver un estado con mejor calidad en la seguridad.

El anterior Fiscal Juan José Ríos Estavillo dejó muchos vacíos, no quiere decir que fue malo y es un hombre inteligente pero no nunca dio las razones por la que no pudo operar la Fiscalía en todo su esplendor, detalló.

En su plan de trabajo es que en las agencias del ministerio público en 15 minutos se recepcione una denuncia y terminar con los trámites burocráticos y erradicar con la práctica de que las víctimas sean vistas como delincuentes.

También trabajará para que se atienda e investiguen los robos de cilindros de gas, domiciliarios y autopartes los cuales en la actualidad no se quieren atender porque ven como poco lo robado, pero para las personas afectadas es mucho.

También detalló que trabajará para que se les brinde atención de calidad a las familias de personas desaparecidas, ya que en la actualidad es una pena que sean ellas quienes busquen a sus desaparecidos por ineficiencia en las investigaciones.

En su caso será un fiscal cercano a la gente y que brindará información pertinente de lo que pase en el estado.