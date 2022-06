El alcalde con licencia, Estrada Ferreiro, no dimensiona el alcance de sus palabras, señaló Tere Guerra

Sinaloa.- La titular de la Secretaría de las Mujeres en Sinaloa, Teresa Guerra Ochoa, opinó que con el desplegado de Jesús Estrada Ferreiro donde ofrece disculpas a Graciela Domínguez y a Sara Bruna no reconoce la agresión, pero que corresponderá a la titular de la Sepyc si hará la denuncia en contra del alcalde con licencia por la violencia política.

Destacó que esto realmente no es una disculpa, sino una reiteración, ya que, él dice que no sabe en que la pudo haber ofendido y que entonces no dimensiona el alcance de sus palabras y que lamentablemente aparenta que se está disculpando.

Mencionó que en caso de que Domínguez Nava proceda con denunciar y esta se configure, el castigo para Estrada Ferreiro puede llegar hasta la inhabilitación y que esto corresponde a un Tribunal que lo juzgue.

Te recomendamos leer:

“Desde el momento que yo veía que él cada vez era más ofensivo invadía la espera privada, yo lo había comentado esto con Graciela cuando público un desplegado y se involucraba en la vida personal, le dije creo que están todos los elementos para que presentes una demanda por violencia política”, expresó Tere Guerra.