El alcohol, factor de incremento de denuncias de violencia en diciembre en Sinaloa

Sinaloa.- Debido al abuso excesivo del alcohol en temporadas decembrinas el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar (CEPAVIF) recibe más llamadas o denuncias de violencia en Sinaloa.

Gabriela Inzunza Castro, Secretaria General Ejecutiva de Cepavif mencionó que en otros años se realizaban fiestas, posadas y uno de los factores que llevan a que se cometan estas lamentables acciones son el alcohol y las drogas.

Detalló que a como pueda existir una disminución de atenciones en el mes de decembrinas también se puede incrementar debido a la situación económica que tiene las familias y ante la falta de dinero empiezan los problemas.

A lo que espera que éstas disminuyan este año debido a la pandemia por Covid-19 no estarán permitidas las fiestas y posadas y espera que la ciudadanía consuma menos alcohol y no cometa violencia al estar bajo estos efectos.

Tal vez sea diferente ya que la situación económica no es la misma o se pueda dar un incremento por la economía de que no hay dinero en las familias la situación es diferente y pues esperemos que no sea así".