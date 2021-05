El amor maternal de Josefina pudo contra todas las batallas en Culiacán

SInaloa.- Padecimientos de salud y dificultades económicas jamás fueron un impedimento para la señora Josefina Bernal, quien tuvo que jugar el papel de madre desde temprana edad para sacar adelante a sus hermanos y pelear batallas con las enfermedades terminales que amenazaron constantemente a sus seres queridos.

Josefina Bernal Delgado creció en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, con una familia humilde que buscaba regresar a sus raíces en Guasave, sin embargo, con el fin de darle una mejor vida, sus tíos decidieron cuidar de ella en el municipio, donde pasó su infancia y adolescencia.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Fue a los 18 años cuando decidió reencontrarse con sus padres y 13 hermanos de los cuales ella era la mayor, comenzó a cuidarlos y trabajar para sacarlos adelante, fue a raíz de ello cuando Doña Josefina mencionó haber visto la cruda realidad.

Leer más: La Cofradía de Imala se convirtió en otra víctima de la sequía en Sinaloa

A sus 22 años su padre fue diagnosticado con cáncer el cual lamentablemente falleció cuando la más chica de sus hermanos tenía 5 meses de nacida, fue entonces cuando todo el peso de la familia cayó a hombros de los mayores.

Como hormiguitas cada quien llevaba algo para sacar adelante a la familia, recuerdo que nuestra primera navidad fue muy difícil y como no teníamos dinero para estrenar ropa, pintábamos las prendas viejitas y comprábamos zapatos hasta que ya casi andábamos descalzos’ agregó.

A la edad de 28 años encontró al amor de su vida, un noble hombre con quien está a punto de cumplir 43 años de casados.

Josefina es madre de 2 mujeres, fue con su segunda hija que todo comenzó a complicarse al diagnosticarle una discapacidad intelectual y empezó su lucha para sacarla adelante, tenían una situación económica muy difícil, ella tenía toda su atención sobre sus adoradas hijas mientras que su esposo trabaja por las mañanas en el ayuntamiento y por las tardes trabajaba de albañil. Además, tuvo un tercer embarazo que lamentablemente no se logró y fue otro duro golpe en su vida.

Josefina en entrevista para Debate | Foto: Luis Gerardo Magaña/ Debate

A pesar de las dificultades, crió con mucho amor y paciencia a sus hijas, cuidó de su madre, después de un tiempo incluso a sus 4 nietos y por si fuera poco a sus sobrinos los cuales ama como si ella fuera su madre biológica.

Su hija menor fue detectada con cáncer y lucharon contra él, sin embargo, perdió ambas mamas y continúa en tratamiento, aunque ahora sólo con medicamento y sin repercusiones negativas.

Lo peor llegó cuando a Josefina se le deterioró la salud por consecuencia de un tumor en el cerebro el cual tardaron dos años en detectar, pero su extracción y recuperación fue un éxito.

Leer más: Padres se gastan el dinero de las estancias infantiles en Culiacán

La pandemia estuvo a punto de arrebatarle la vida, tanto a ella como a su esposo quien no pudo valerse por sí mismo por alrededor de tres semanas, pero actualmente Josefina puede presumir de un excelente estado de salud.

Se siente contenta, sabe que ha pasado por situaciones muy difíciles, pero sabe que no es la única, porque en el mundo real hay mujeres y madres que luchan día con día, se siente bendecida por tener una familia que nunca la abandonó. A todas las madres que pasan por una situación difícil las invita a tener fe en Dios y que no se dejen vencer jamás. El amor, la familia y el no dejarse caer pueden contra cualquier lucha.