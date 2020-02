El amor romántico, hay violencia en las relaciones en Sinaloa

Sinaloa.- El amor puede ser romántico, estar impulsado por el deseo sexual o por la costumbre y el apego. Pero estar en pareja no siempre significa que se esté enamorado, y mucho menos que la violencia no exista. Un sondeo realizado por EL DEBATE en las ciudades de Culiacán y Los Mochis así lo revela.

Los resultados detallan que las palabras hirientes, los empujones, las infidelidades y la violencia en general pueden rodear una relación en la que se dice que existe el amor.

De las cien personas entrevistadas en un rango de 18 a 70 años, el 61.39 por ciento declaró tener pareja; y el 38.61 por ciento destacó lo contrario. El 96.77 por ciento indicó estar enamorado de su pareja; mientras que el 3.23 dijo que no. En esta pregunta particularmente, la mayoría de los entrevistados dudaron al responder, se pusieron nerviosos o se tomaron bastante tiempo hasta decir sí o no.

La violencia que dijeron haber sufrido los entrevistados por parte de su pareja se reflejó en un 24.49 por ciento. De los que contestaron así, señalaron que dicha violencia se ubicó en su mayoría en un promedio de 5 por ciento de intensidad, de una escala donde 1 es poco y 10 bastante. En contraste, el 75.51 por ciento aseguró no haber sido víctima de violencia por parte de su pareja.

Violencia en las relaciones

De acuerdo con los resultados del sondeo realizado por EL DEBATE, mientras discutían con su pareja, los entrevistados revelaron que la otra persona dijo algo para hacerlo enfadar, con el 22.50 por ciento; el 13.15 por ciento señaló que su pareja lo insultó; el 7.50 por ciento dijo que lo empujaron; mientras que, si sumamos otro tipo de violencia sufrida, como haber recibido una cachetada, agarrar por la fuerza, haber recibido insultos por su aspecto físico o que su pareja les rompiera un objeto, suman un 21.89 por ciento; mientras que el 28 por ciento dijo que ninguna de las mencionadas [ver gráfica completa].

A su vez, el 32.50 por ciento de los entrevistados señaló que dijo algo para hacer enfadar a su pareja mientras discutían; el 5.98 por ciento dijo que agarró con fuerza a su pareja; el 4.27 dijo que le dio una cachetada; y el 4.27 por ciento mencionó que rompió algo que le pertenecía. El 43.59 señaló que ninguna de las anteriores [ver gráfica completa].

Sobre las causas por las que han terminado una relación amorosa, de acuerdo con los participantes de este sondeo, el 19.75 por ciento dijo que el rompimiento fue porque no querían lo mismo; el 12.61 por ciento señaló que la pareja no era como se la imaginaban; el 10.92 por ciento dijo que ocurrió por no sentir amor ni deseo; y el 10.50 por no ser feliz. El 2.94 por ciento dijo que fue por violencia.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de los 46.5 millones de mujeres de 15 años o más que hay en el país, 30.7 millones ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor alguna vez en su vida. Sin embargo, el Inegi especifica que el 43.9 por ciento ha enfrentado agresiones del esposo o de la pareja actual o la última a lo largo de su relación, y está más acentuado entre las mujeres que se casaron o unieron antes de los 18 años, con el 48 por ciento, que entre quienes lo hicieron a los 25 o más años, que es el 37.7 por ciento.

Enamoramiento y percepción

Cuestionados sobre cuánto tiempo creen que dura el enamoramiento, los entrevistados respondieron en un 27 por ciento que toda la vida. El 20 por ciento dijo que de seis meses a un año; el 16 por ciento dijo que de tres a seis meses; y el 15 por ciento de uno a cinco años. El 8 por ciento también dijo que el enamoramiento dura menos de tres meses.

Sobre cuántas relaciones amorosas han tenido, el 70 por ciento de los participantes de este sondeo dijo que de una a tres; el 23 por ciento de cuatro a seis; y el 6 por ciento de seis o más. Tomando en cuenta las parejas que han tenido, el 47 por ciento de los entrevistados en Los Mochis y Culiacán también señaló haberse sentido enamorado de una sola pareja. El 32 por ciento dijo que de dos; el 9 por ciento mencionó que de tres parejas; y el 6 por ciento dijo que de ninguna.

El compromiso de matrimonio se vio altamente afín a los entrevistados, ya que el 69 por ciento dijo que alguna vez sí ha pensado en casarse. En contraste, el 31 por ciento dijo que no. En 2018, el Inegi reportó que se llevaron a cabo en el país 501 mil 298 matrimonios. De acuerdo con su historial, en 2017 la cifra fue mayor, al registrarse 528 mil 678. Lo anterior en un panorama en el que los divorcios en 2018 fueron 156 mil 556; mientras que en 2017 ocurrieron 147 mil 581.

Más de la mitad de los entrevistados, el 53 por ciento, dijo estar de acuerdo con la frase «el amor todo lo puede», que es sumamente conocida entre la sociedad; mientras que el 39 por ciento señaló estar poco de acuerdo. Sobre la frase «el amor verdadero está predestinado», en referencia al amor a primera vista, dijeron estar poco de acuerdo (39.80 por ciento); en contraste el 30.61 por ciento dijo estar de acuerdo; y el 29.59 dijo estar nada de acuerdo. Esto representa opiniones muy cerradas.

La frase «el amor es lo más importante y requiere de entrega total» tuvo un 57 por ciento de aprobación; mientras que el 35 por ciento dijo estar poco de acuerdo. Sobre el amor relacionado con los celos a través de la frase «el amor es posesión y exclusividad», las cifras fueron elevadas para la casi nula aceptación. El 72 por ciento dijo estar nada de acuerdo con estas palabras; el 26 por ciento se dijo poco de acuerdo; y solo el 2 por ciento mucho.

A su vez, el 48 por ciento dijo estar nada de acuerdo con la frase «la plena compenetración sexual es prueba irrefutable de amor». El 35 por ciento dijo que poco; y el 17 por ciento dijo que mucho. El 89.69 por ciento mencionó estar nada de acuerdo con la frase «se puede amar a quien se maltrata, y se puede maltratar a quien se ama». El 9.28 por ciento dijo estar poco de acuerdo; y el 1.3 por ciento dijo que mucho.

Terminar relaciones violentas

Karla Urías, psicóloga y académica, destacó en entrevista para EL DEBATE que las parejas, al estar en una relación tóxica, viven muchos matices de violencia, como pueden ser el daño físico o psicológico. Los grados de baja autoestima, de poca o nula red de apoyo, además de la pareja, provocan que ellos mismos consideren que esa es la manera correcta o acertada de tener una relación, cuando muchas veces es más dañino que beneficioso para ellos.

La especialista detalló que salir de una relación violenta es impedido muchas veces debido al patrón de dependencia emocional. Dijo que las personas tienen tan baja su autoestima que dependen de que alguien las esté apoyando en su manera de ser, de actuar o incluso de vestir: «Se sienten tan dependientes, que es la única persona que los valora o los entiende tal y como son, que vuelven a caer en esta relación, inclusive sabiendo que tienen momentos de que no se sienten bien con aquello que les dijo o con aquello que se les prohibió a partir de esta relación», enfatizó.

Asimismo, añadió que la violencia en las relaciones comienza de una manera muy sutil, a veces de manera verbal, en el sentido de dejar de autorizar en cuanto a la forma de vestir o con quién pueden compartir ciertos momentos respecto a amistades y tiempos libres. Lo anterior hasta llegar a la parte de una relación con matices de violencia física, donde se entra a otro nivel también muy delicado, según expuso: «Más que nada es por el ciclo de violencia que se puede vivir. Está una primera fase que se llama luna de miel, que todo es maravilloso o está muy bien; luego llega la parte del shock, donde realmente se dan cuenta y empiezan a valorar que eso no es normal, y entonces se quieren alejar de la persona, pero vuelve la parte del arrepentimiento, y vuelve a recaer en el circulo de violencia», ejemplificó.

Con la violencia de pareja que ocurre en mayor instancia en afectación a las mujeres, la psicóloga Karla Urías anotó que los perfiles psicológicos de un hombre maltratador no se conocen a ciencia cierta, pero que hay ciertas especificaciones que casualmente se repiten en este tipo de personas.

Entre las características tanto psicológicas como sociales destacó que son hombres inseguros, que vienen de familias sobreprotectoras o muy exigentes; y como no habían tenido un control sobre su vida, ahora quieren ejercer control sobre su pareja, y empiezan a realizar actos que incluso a ellos les tocó presenciar como parte de una familia: «Estamos viviendo un una sociedad machista y también es un problema social y cultural que se trae arraigado desde hace muchos años», enfatizó.

Amor desde la ciencia

Helen Fisher, antropóloga y bióloga estadounidense, investigadora del comportamiento humano en la Universidad Rutgers en Estados unidos, ha estudiado el amor romántico desde un punto de vista científico durante aproximadamente treinta años.

En su libro ¿Por qué amamos?, de Editorial Taurus, menciona que el amor romántico está profundamente enraizado en la arquitectura y la química del cerebro humano. Destaca que el amor romántico ha embellecido el mundo y ha llenado a muchos de alegría, pero cuando el amor es desairado, puede causar una terrible pena.

Cita terribles acciones, como el acoso, el homicidio, el suicidio o la depresión profunda provocados por el rechazo amoroso, así como las altas tasas de divorcios y adulterio, que —señala— son frecuentes en las sociedades de todo el mundo.

En su última aparición en la plataforma TED, de Estados Unidos, destaca por qué los seres humanos aman y engañan, y explica que estas acciones se generan de tres sistemas cerebrales: la lujuria, el amor romántico y el apego, que no siempre están conectados entre sí, según expuso.

Ante esto, indica que se puede sentir un fuerte apego a una pareja de largo tiempo y sentir un intenso amor romántico por otra persona, mientras se siente deseo sexual por gente que no tiene que ver con estas otras parejas.

Por tal motivo, Fisher puntualiza que los seres humanos son capaces de amar a más de una persona al mismo tiempo: «Te enamoras de alguien que en cierta forma es misterioso, en parte porque el misterio eleva la dopamina en el cerebro, probablemente te impulse hacia el umbral del enamoramiento. Te enamoras de alguien que se ubica dentro de lo que llamo “el mapa del amor”, una lista de rasgos que inconscientemente armaste en la niñez conforme crecías».

#TodosPorIngrid

Luego del feminicidio de Ingrid Escamilla, de 25 años, a manos de su pareja, de 46 años, suscitado en la Ciudad de México, colectivos feministas se manifestaron ayer afuera de Palacio Nacional para exigir mayores medidas que erradiquen los asesinatos y la violencia.

