“El aumento no es justo, debería de ser más”: Estrada Ferreiro

Culiacán, Sinaloa.- Que no es justo el incremento que se aplicó a los funcionarios de primer nivel y a su persona, considera el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, esto pues a su parecer debería de ser más alto.

“No es justo, debería de ser más, no sé cuánto pero más, con eso no nos pagan lo que hacemos, sin embargo, nos conformamos”, expresó el alcalde, sin embargo, no se realizará otro incremento en lo que resta del año.

Al ser cuestionado sobre el trabajo de los funcionarios que incrementaron su salario, aseguró que no se requiere vigilar que realicen las tareas adecuadamente, ya que los resultados que está teniendo la administración están dando cuenta de ello.

En este tema destacó el caso de las finanzas de la comuna, que a su parecer están sanas y mejor que en administraciones anteriores.

Alcalde: –¿Tú cuánto ganas?

Reportero: –8 mil pesos.

Alcalde: ¿Y quieres que gane igual que tú?

Reportero: –No, quiero que gane menos.

Alcalde: –Cuando seas presidente municipal vas a ganar lo que gano yo.