El baile y contacto con amigos mantiene activo a Carlos en Culiacán

Sinaloa.- Cada vez que tiene oportunidad, Carlos Fuentes Montoya acude por las tardes a la plazuela Álvaro Obregón, justo a un lado de Catedral, en Culiacán, donde se reúne con amigos y amigas para bailar y al mismo tiempo convivir sanamente.

Al igual que él, otros adultos mayores encuentran un espacio de esparcimiento en este lugar, porque la mayoría se aburren más dentro de sus hogares.

Ejemplo

En esta plazuela, don Carlos Fuentes hizo amistad con María Elena González Apolinar, quien dirige el Club Amigos de Doña Mary, a través del cual realiza trabajo social y humanista.

“Me motivó a venir aquí, porque estuve enfermo, para no agüitarme al quedarme solo en la casa, me vine a ver bailar, y un día me invitó una señora a bailar, me gusta mucho este rollo, movía los pies y esa señora me jaló a bailar y de ahí para acá andamos, tengo como un año y medio. Ahora todas bailan conmigo, nos divertimos sanamente”, expresó Fuentes Montoya.

Nos contó que le gustan mucho las cumbias, ya que “nos ayuda para alegrarnos un poco”.

Señaló que practicar el baile es muy bueno, porque se hace ejercicio y es una manera de distraerse con la música.

En la plazuela, cada día se presentan diferentes cantantes, algunos interpretan cumbias, unos boleros y otros rock & roll.

Mensaje

“A muchas personas que se encuentran agüitadas, las invito a que se den una vuelta acá en la plazuela, que vengan a pasearse, a ver bailar o ponerse a bailar, además de que tienen la oportunidad de convivir sanamente.

A mí me gusta bailar con todas las señoras, aquí en la plazuela he conocido a muchas personas”, externó Carlos Fuentes.

Recordó que a la edad de 14 ó 15 años empezó a bailar en los bailes públicos que se hacían en las calles, en las canchas, en las casas y reuniones que se hacían.

“Ya después lo malo fue que empecé a agarrar la tomada y me aventé varios años en eso, gracias a Dios que ya dejé eso, tengo 40 años, limpio ahora sin alcohol, porque drogas no usé afortunadamente”, dijo don Carlos.

Como parte de su terapia, señaló que su rutina es asistir constantemente a las reuniones de Alcohólicos Anónimos, algo que recomienda mucho a todas las personas que tienen problemas con su forma de beber.

“El problema es que no pone su disponibilidad uno, hace falta voluntad, poner su granito de arena, si uno no pone nada, no la van a hacer. Muchos reniegan, dicen ‘no, yo no puedo’, es que no quieren muchas veces; es una terapia mental, compartir experiencias y ahí se va uno recuperando mentalmente, porque pura loquera todo”.

Dijo que en los antros donde acuden los jóvenes hay mucho ruido, no escuchan bien la música.

“Aquí en la plazuela se escucha bien todo y baila uno bien. Acá todos los días hay bailes, nomás que a veces no viene uno, anda cansado, es recuperar energías y venir otra vez”, expresó.

Su familia vive en Tijuana, pero cuando vienen a Culiacán lleva a sus hermanas a la plazuela, para que se diviertan y bailar con ellas un rato.

Recordó que los bailes en la plazuela Obregón se suspendieron durante algunos meses a causa de la pandemia de covid-19, pero el año pasado se reanudaron las actividades “Poco a poco regresó la gente a la plazuela, bailaba uno un poco retirado”, señaló.

El Dato

Receso

Con el repunte de los casos de contagios de covid-19 en este mes de enero, las autoridades municipales suspendieron algunas actividades, incluyendo los bailes en la plazuela Obregón, para no exponer la salud de los adultos mayores.