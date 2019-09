El baño de las escuelas es una zona de riesgo

Culiacán, Sinaloa.- Los baños de todas las escuelas son una zona de riesgo, así lo manifestó Jorge Luis Sañudo, secretario técnico del Sistema Integral de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), quien declaró en entrevista para EL DEBATE que desde el momento en que tuvieron conocimiento del caso de abuso contra dos menores en el baño de una primaria en el sector Loma Linda solicitaron la intervención de la Procuraduría del DIF estatal.

«En todas las escuelas el área del baño es una zona de riesgo, siempre hay que estar atento como integrante de la comunidad escolar, y obviamente en este caso hay que decirle a la directora que ellos son los responsables de la integridad física de los niños y de las niñas que acuden a esta escuela», subrayó.

Sañudo explicó que dentro de las escuelas existe una figura que se llama prefecto, y su función es la de vigilar el acceso y la salida al plantel, por lo que hay que cuestionarse en casos como el de Loma Linda dónde estaba el prefecto.

El secretario señaló que como el tema de vulneración de derechos ya había ocurrido, correspondía atender el caso a la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes: «Nosotros les pedimos que intervinieran para que dieran seguimiento en el sentido de presentar la denuncia ante el hecho, ya que, un hecho que no se denuncia, se queda invisible, nadie sabe de él, ni hay la remota posibilidad que se castigue. Lo primero que hay que hacer en estos casos es lo que ya se hizo por la madre, la denuncia ante el Ministerio Público», afirmó Jorge Sañudo.

No es el primer caso de agresión sexual en un baño de primaria en Culiacán / Foto: El Debate

Reforzarán protocolos

El secretario técnico del Sipinna observó que otro punto que se tiene que trabajar en la propia Procuraduría es darles atención a las dos niñas en restitución de sus derechos, en el sentido de la atención psicológica que ellas necesiten; y el otro punto es revisar el entorno escolar:

«Es un asunto que se dio, no me atrevería a decir que por un descuido, no sé si es normal que se introduzca cualquier extraño a esta escuela sin que nadie lo note. Habría que revisar con la directora, con los docentes, con quien esté a cargo de ese centro educativo», afirmó.

Sañudo comentó que hay un protocolo de la propia Secretaría de Educación Pública para atender abuso sexual que se debe aplicar. Aseguró que ellos estarán en contacto y verán la posibilidad de dar una capacitación en conjunto con la Secretaría de Educación Pública y Cultura para reforzar el tema de los protocolos y su aplicación por parte de docentes, directivos y trabajadores, incluyendo la gente a cargo de la tiendita escolar.

Se comprometió el funcionario a vigilar las acciones concretas y específicas que debe hacer y tomar, por un lado, la Fiscalía, en cuanto a la investigación y dar con el paradero del responsable; y por otro lado las acciones de la Procuraduría de Protección en cuanto a la restitución de los derechos de las niñas que fueron atacadas.

Antecedentes de abuso en Sinaloa

En 2013, EL DEBATE dio a conocer un caso de abuso sexual cometido en contra de una niña de primer grado de primaria en un colegio privado de Culiacán. Este hecho también ocurrió dentro del baño y fue realizado por cuatro alumnos de sexto grado.

El padre denunció que tuvo que acudir ante una agencia del Ministerio Público, ya que el inspector y las autoridades del colegio quisieron ocultar el hecho.

Violencia sexual

En 2002, la OMS estimó que a nivel mundial 150 millones de niñas y 73 millones de niños menores de 18 años experimentaron relaciones sexuales forzadas u otras formas de violencia sexual con contacto físico (estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños).

Maltrato

La Unicef estima que, en México, el 62 % de los niños y las niñas ha sufrido maltrato en algún momento de su vida; 10.1% de los estudiantes ha padecido algún tipo de agresión física en la escuela, 5.5% ha sido víctima de violencia sexual y un 16.6 % de violencia emocional.

Aumento

Del 2015 al 2018, las estadísticas de abuso sexual infantil en México se elevaron en un 12.8 por ciento, de acuerdo con el Early Institute, organismo especializado en la infancia.