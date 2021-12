El compromiso de Sipinna es erradicar el trabajo infantil en Sinaloa

Sinaloa.- Uno de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes es tener una vida plena y digna, y para que esto suceda deben ejercer uno de los derechos más importantes que es no trabajar en edades tempranas o no permitidas.

La Ley Federal del Trabajo dispone cuál es la edad autorizada para que se pueda laborar y los menores de 15 años no tienen permitido hacerlo y quienes sean mayores de 15 años pueden realizar actividades laborales siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos: como que no sea en lugares peligrosos y que no desempeñen tareas que generen una afectación a su salud, así como que hayan culminado sus estudios en educación básica.

A través de datos estadísticos del (Inegi) y de diagnósticos que se realizan en cada uno de los municipios de Sinaloa, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) podrá generar y realizar todas las acciones necesarias para tener una intervención adecuada, ordenada, sistematizada y bajo un protocolo para erradicar el trabajo infantil en edades no permitidas, aseguró la titular de Sipinna en Sinaloa, Nuria González Elizalde.

La tasa de trabajo infantil, según Inegi, en 2019 se situó en el 11.5 que corresponde a la media nacional, lo que estima que en México 3.3 millones de niños y niñas de 5 a 17 años estuvieron desarrollando una actividad laboral.

Estadísticas

Las entidades con mayor tasa de ocupación infantil en trabajos no permitidos fueron Oaxaca con 14.9, Puebla con 12.6, Chiapas con 11.9, mientras que en el estado de Sinaloa se registró una tasa de ocupación de 9.7 por ciento, lo que representó a 59 mil 870 niñas, niños y adolescentes desempeñando algún tipo de trabajo y el 5.5 por ciento lo hizo en condiciones laborales no permitidas.

De acuerdo al mapa de riesgo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los municipios de Sinaloa que presentan un mayor riesgo de que las niñas y niños no asistan a la escuela por motivos de trabajo son Elota y Navolato.

Estrategias

La titular de Sipinna informó que realizará estrategias para prevenir y proteger a niñas, niños y adolescentes que trabajan como jornaleros agrícolas, además de otras actividades que no están permitidas, como el ofertar productos o pedir dinero en los cruceros de la ciudad.

Los Datos

Datos duros

En el 2019, de la totalidad de niñas, niños y adolescentes en condición de trabajo infantil, en el país, 1.8 millones se desempeñó en trabajos no permitidos y 1.3 millones en quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas.

Disminución

Del 2007 hasta el 2019 la tasa del trabajo infantil en México disminuyó hasta un 4.4 por ciento. A raíz de la pandemia se prevé que esta tasa aumente por la deserción escolar. En Sinaloa, el 9.2 por ciento de menores de edad dejó la escuela.