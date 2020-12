El deseo de Año Nuevo de Zeferina e Isabel es tener un techo seguro en Culiacán

Sinaloa.- Tener un techo seguro en el cual resguardarse de manera segura de las lluvias y el frío, es lo que piden como deseo de Año Nuevo algunas familias de la invasión Bicentenario, ubicada al sur de la ciudad de Culiacán, muy cerca del basurón municipal.

Ante las bajas temperaturas registradas en estos últimos días, muchas familias la están pasando muy mal. La brisa y el frío se cuela por los hoyos de la madera y los hules negros de las humildes viviendas. En algunas casas hay suficientes cobijas, en otras no.

Ayer, algunas casas olían a humedad debido a que cayó un poco de lluvia, y la tierra de los cuartos y las cocinas se humedeció, esto hacía que se sintiera el clima más frío.

Afectada

Zeferina Núñez tiene más de 60 años y vive de lo que pepena en el basurón. En los últimos meses, la situación ha sido muy difícil porque llega muy poco plástico, y la ganancia que le queda es muy poca, por lo que apenas le alcanza para malcomer. Ella vive en un humilde cuarto con techo de lámina y paredes de hules, los cuales ya están en muy mal estado; el agua y el frío se meten por todos lados.

Si llueve, y bajan más las temperaturas, ella no sabe qué va a hacer debido a que no tienen base, colchón ni cobijas. Además, cuando llueve, el agua corre por dentro de su humilde cuarto. Comentó que últimamente ya casi no puede trabajar porque está perdiendo la memoria, tampoco puede salir a las calles a pedir apoyo porque corre el riesgo de perderse.

Su deseo de Año Nuevo es que la apoyen para poder construir un cuartito y que le donen una base, un colchón, una estufa y una mesita donde comer. También necesita cobijas.

Necesidad

En esta invasión, en una casa hecha con diversos desechos, habita Isabel León, su esposo y sus cuatro hijos. Lo que más quiere ella es darle a sus seres queridos un mejor lugar para vivir. Contó que al vivir en una loma, les cala más el frío y en algunas noches ha tenido que arropar hasta con tres cobijas a sus hijos.

Expresó que han realizado un gran esfuerzo para construir una casa mejor, pero no han podido: el dinero no les alcanza. Si bien les va, el ingreso semanal con el que cuentan es de mil pesos.

Su esposo se va todas las noches a la pepena al basurón. En los últimos días, este trabajo ha estado muy pesado por el frío. “Algunas veces mi esposo viene a cambiarse porque se moja con los cartones que llegan y le da mucho frío”, detalló.

El temor de vivir en una casa hecha con diversos desechos es que se llegue a incendiar. En los últimos días se han quemado nueve casas en esta invasión, por lo que tiene miedo de quedarse dormida y que haya un corto y salir lastimados.

Ella pide a las autoridades y a la ciudadanía apoyo para poder construir, por lo menos, un cuartito de material.

Así como estas dos familias, hay decenas en esta invasión que viven careciendo de todos los servicios públicos. Son una población vulnerable a las inclemencias del tiempo. Lo único que desean es una oportunidad para tener una vivienda digna y con ello mejorar su calidad de vida.

Quien desee brindarles apoyo, puede acudir directamente a la invasión. La entrada está pasando el fraccionamiento San Fermín, por la carretera que va a La Pitayita.