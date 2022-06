El diésel se eleva a precios históricos en Sinaloa, ¡casi 29 pesos el litro!

Dijo que hasta el momento no se ha determinado un nuevo aumento en el precio del pasaje urbano, por lo que los concesionarios de camiones están teniendo que costear los aumentos que se han presentado.

Flavio Rolando Ibarra Hernández, secretario general del Sindicato de Choferes del transporte urbano del municipio de Culiacán, destacó que uno de los sectores mayormente perjudicados por el aumento en el costo del diésel es el del transporte público, ya que, a pesar de que la demanda de usuarios no se ha recuperado desde la pandemia, el gasto en combustible va en aumento.

Entre otros factores que determinan los aumentos, mencionó la elasticidad de la demanda, ya que en el caso de las gasolinas, los compradores son los automovilistas que se ajustan al presupuesto con menos cantidad de producto, a diferencia del diésel, que es necesario para la operatividad del transporte, quienes tienen que cumplir con determinadas jornadas y su demanda no es elástica, lo que significa que requieren la cantidad justa de litros y destinan mayor cantidad de efectivo a la compra de combustible cuando se dan aumentos.

Recordó que actualmente, con la intención de frenar los incrementos provocados por el crecimiento de la inflación, el gobierno federal determinó dejar de cobrar el Impuesto Especial a la Producción y Servicios (IEPS) en las gasolinas, para que el precio no sea tan elevado, pero ante el problema de altos costos que se mantienen en el diésel, se requiere un subsidio especial para detener los repuntes.

Egresé de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), con área de acentuación en medios masivos de comunicación. Actualmente tengo seis años de experiencia en medios de comunicación informativos, portales web, desarrollo de contenidos para redes sociales, radio, televisión en vivo, y diarios impresos locales y estatales. Ingresé como reportera de Locales en el año 2015 al diario impreso Vivavoz, en el municipio de Culiacán, posteriormente escribí diferentes contenidos noticiosos y de investigación para el semanario estatal NN Noticias Sinaloa, por un periodo de tres años, seguido de mi ingreso al noticiero de televisión en vivo De Vivavoz, a la par de colaborar con notas informativas para la edición en radio de la misma empresa, mismo que es transmitido diariamente. Asimismo, he realizado manejo de las páginas web de cada uno de los medios en los que me he desempeñado, y actualmente soy reportera de la sección Locales de periódico EL DEBATE DE CULIACÁN, donde ingresé durante el 2019.