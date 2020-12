El diputado Faustino Hernández se lanzará por la alcaldía de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Ya comienzan a levantar la mano para ser aspirantes políticos en todos los rincones del estado para a tener un puesto dentro del gobierno. Faustino Hernández, diputado, declaró ante medios de comunicación que está dispuesto a ocupar la presidencia municipal de Culiacán.

“El que aspira suspira y el que trabaja tiene todo el derecho, además yo estoy sembrando para cosechar y la aspiración es muy legítima”, comentó.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Agregó además que en estos momentos como diputado se puede pasear por todo el estado y está trabajando en con programa que creó en Culiacán, el cual consiste en ayudar a las personas que menos tienen.

Afirmó que no es ocurrencia de hace poco, si no que ha venido trabajando desde hace mucho y la prueba está en que ya ha sido dos veces diputado de Culiacán.

Seguro está de que el Partido Revolucionario Institucional le tiene que dar la oportunidad para lanzarse como presidente municipal de Culiacán. Resaltó el hecho de que las personas no quieren más de lo mismo y no nada más en la capital si no en todos los municipios.

Informó que el partido al que pertenece tiene talento y ha sido Gracias al esfuerzo y trabajo que han desempeñado.

“Nuestra organización le ha dado el triunfo a muchos gobernadores, diputados federales y presidentes”, comentó.