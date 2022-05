El estado de Sinaloa registra 2 decesos y cero nuevos contagios por Covid-19

Sinaloa.- La Secretaría de Salud de Sinaloa reportó este lunes 2 de mayo que se registraron dos nuevos fallecimientos, aunque no se presentaron nuevos contagios por covid-19 en Sinaloa, que se mantiene en el semáforo verde epidemiológico.

La dependencia estatal reportó un acumulado histórico de 122 mil 688 casos confirmados y un total de 9 mil 829 muertes a causa de esta enfermedad viral que afecta principalmente el sistema respiratorio.

Balance

Se dio a conocer que en cuanto a los dos más recientes decesos por coronavirus, se trata de una mujer de 39 años, del municipio de Culiacán, quien falleció el pasado 25 de abril, y un hombre de 76 años, de Guasave, quien murió el día 13 de abril del año en curso.

La buena noticia fue que otras 56 personas fueron dadas de alta médica, por lo que hay un total de 111 mil 395 pacientes recuperados, tras haber superado la enfermedad. Los más recientes recuperados son de los municipios de Culiacán, con 37; Ahome, con 10, y Mazatlán, 9.

Casos activos

La Secretaría de Salud informó que hasta este lunes había 92 casos activos de covid-19 en el estado, donde Culiacán encabeza esta lista, con 58 pacientes; en segundo lugar se ubica Ahome, con 13, y en tercero Guasave, con 9. Le siguen Mazatlán, con 7; Navolato, 2; Salvador Alvarado, 2 y El Fuerte, 1.

Los municipios que no tienen casos activos actualmente son Choix, Elota, Cosalá, Sinaloa de Leyva, San Ignacio, Angostura, Concordia, Mocorito, El Rosario, Badiraguato y Escuinapa.

La dependencia estatal también reportó que hay 2 mil 914 casos sospechosos de coronavirus en Sinaloa, siendo Culiacán el municipio que más concentra, con 1,471; en segundo lugar se encuentra Escuinapa, con 771 y en tercero Ahome, con 372.

Guasave tenía hasta este lunes 147 casos sospechosos, seguido de Navolato, 57; El Fuerte, 18; Mazatlán, 14; Salvador Alvarado, 11; Cosalá, 8; Angostura, 8; Mocorito, 8; Badiraguato, 6; Sinaloa de Leyva, 6; Elota, 5; El Rosario, 4 y Choix, 3.

El Dato

Hospital general, sin casos positivos durante meses

El Hospital General de Culiacán sigue manteniendo su buena racha de no recibir a pacientes por covid-19, informó el director Alfredo Avilés. Expresó que afortunadamente durante Semana Santa dieron de alta al último paciente hospitalizado por este virus y hasta el momento no han recibo más. Señaló que se han presentado casos de enfermedades respiratorias, pero no dan positivo a la hora de hacerles la prueba.